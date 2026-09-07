El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó este lunes que el Gobierno trabaja en agilizar los permisos para la inversión privada y acelerar la ejecución del gasto público como parte de las acciones para dinamizar la actividad económica, ante el crecimiento que muestra el sector de la construcción.

Díaz señaló que la construcción fue uno de los principales motores de la economía dominicana durante la década previa a la pandemia del COVID-19, pero posteriormente resultó afectada por el incremento de los precios de los materiales y las altas tasas de interés.

"Obviamente, el sector construcción fue el que movió la economía los 10 años previo al COVID, pero también fue uno de los más afectados por la crisis internacional" Magín Díaz Ministro de Hacienda y Economía “

El funcionario indicó que las autoridades trabajan para "destrabar" los obstáculos que enfrenta ese sector y destacó entre las medidas adoptadas la agilización de los permisos requeridos para desarrollar proyectos.

Según explicó, este año se ha duplicado el número de permisos liberados, tras realizarse mejoras en los procesos de los ministerios de Medio Ambiente y de Vivienda.

"Obviamente, hay que cumplir las regulaciones, pero las regulaciones no pueden asfixiar ni pueden frenar la inversión privada", sostuvo.

Díaz vinculó estos avances a las mesas de trabajo de Meta 2036 entre el Gobierno y el sector privado, a través de las cuales, dijo, se identifican problemas que afectan las inversiones para que las autoridades adopten medidas.

Meta 2036 es la comisión creada por el presidente Luis Abinader, mediante el decreto 337-24, con el objetivo de identificar las acciones y reformas necesarias para duplicar el tamaño del PIB real dominicano al año 2036, así como lograr las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y en la Estrategia Nacional de Competitividad (ENC).

Mayor ejecución de la inversión pública

A las acciones para impulsar la inversión privada, el ministro sumó el aumento de la ejecución del gasto público.

Díaz indicó que el gasto corriente aumentó un 7 % durante el primer trimestre, mientras que la inversión pública registra un crecimiento de 34 % respecto al año pasado.

También destacó una mayor ejecución de los recursos destinados a inversión. Explicó que, a esta misma fecha, se había ejecutado alrededor del 45 % de lo presupuestado, mientras que este año la proporción se acerca al 60 %.

"La ejecución de la inversión pública, que es una crítica que se le ha hecho a este Gobierno, el año pasado a esta fecha se había ejecutado el 45 % de lo presupuestado, y este año casi un 60 % a la fecha", expresó.

El ministro manifestó que, al mes de julio, la economía dominicana había crecido 4.5 %, el doble del registrado el año pasado y por encima del 2.4 % que, según indicó, proyecta el Fondo Monetario Internacional (FMI) para América Latina y el Caribe.

Precisó que el desempeño no ha sido uniforme entre las distintas actividades económicas y señaló que durante este año se han fortalecido sectores como la construcción, el financiero y la minería, mientras el turismo continúa creciendo.

Crecer en 2027 será "retador"

Al ser cuestionado por el economista Jaime Aristy Escuder sobre la posibilidad de que la economía alcance un crecimiento de 4.5 % el próximo año, Díaz consideró que se trata de una meta retadora, aunque posible.

"Yo creo que es un reto crecer el próximo año también, pero yo creo que los inversionistas nos siguen viendo muy bien, la inversión extranjera sigue llegando, sigue fluyendo", sostuvo.

Consideró que la estabilidad macroeconómica, social y política del país continúa siendo valorada por los inversionistas.

Díaz condicionó, sin embargo, el desempeño económico de 2027 a la capacidad de continuar solucionando obstáculos a la inversión y a la evolución del escenario externo.

"Yo creo que podemos hacerlo, no es una meta imposible, va a ser retadora dependiendo de una coyuntura internacional difícil", afirmó