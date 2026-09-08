Amazon Prime Air dejó de operar en República Dominicana por baja demanda de carga

Avión de Amazon Prime Air utilizado para transportar carga durante sus operaciones en República Dominicana. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

Luego de iniciar sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) en septiembre de 2025, Amazon Prime Air dejó de operar en República Dominicana en enero de 2026 por razones comerciales.

La información fue ofrecida este martes por Luis José López Mena, director de Comunicación Corporativa de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), quien explicó que la empresa a cargo de las operaciones de la línea aérea en el territorio nacional canceló los vuelos porque no se alcanzó el volumen de carga esperado.

"La razón por la cual dejaron de operar fue comercial, de que no alcanzaron el volumen esperado para que se justificara la operación, y por esa razón decidieron cancelar la ruta", expresó.

López Mena aclaró que, aunque las aeronaves utilizaban la marca Prime Air, la operación en República Dominicana no era gestionada directamente por Amazon, sino por la empresa ALK Global Logistics, que contrató la capacidad aérea del gigante estadounidense para movilizar mercancías.

Señaló que, al no obtener el desempeño esperado, la empresa decidió trasladar sus operaciones a otro aeropuerto fuera de República Dominicana.

Menos de un año operando

El primer vuelo de Amazon Prime Air aterrizó en el AILA el miércoles 3 de septiembre de 2025, hecho que, según las autoridades, convirtió a República Dominicana en el primer hub de la aerolínea en el Caribe y el segundo en toda Latinoamérica.

En su momento, el presidente Luis Abinader afirmó que el país recibiría siete vuelos semanales, con una capacidad de 770 toneladas métricas.

No obstante, la permanencia de la aerolínea en República Dominicana fue menor de lo esperado, ya que apenas operó durante cuatro meses, período en el que movilizó principalmente paquetería de courier.

La decisión de suspender la ruta respondió exclusivamente a razones comerciales, por lo que no existe relación entre el cese de las operaciones en República Dominicana y el accidente en el que recientemente se vio involucrado uno de los aviones de la empresa en el aeropuerto de Miami, que dejó al menos cinco muertos.

Destino logístico

A pesar del cese de las operaciones de Amazon Prime Air, el encargado de Comunicaciones de Aerodom señaló que la carga de courier no desapareció con su salida, ya que continúa siendo transportada a través de otras aerolíneas y empresas que operan en el AILA. Entre las compañías que históricamente han movilizado este tipo de mercancía y continúan presente en país mencionó a Amerijet, DHL, FedEx y UPS.