RD y Centroamérica deben crear ecosistemas logísticos más que modernizar puertos

El presidente Luis Abinader (c) durante la inauguración del evento. ( ESTARLIN ROSA/DIARIO LIBRE )

Los países centroamericanos y la República Dominicana deben crear ecosistemas logísticos y no solo enfocarse en la modernización de los puertos, además de conectar esas terminales marítimas con otros modos de transporte con el propósito de fomentar el entorno portuario.

Este fue uno de los planteamientos de , durante la inauguración este martes de la 48 Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano, que se celebra en el país, ocasión que aprovechó para llamar a los actores de la región a apostar por la intermodalidad y la interconectividad.

Suriano señaló que un puerto moderno no solo debe contar con amplios muelles y patios, equipos de última generación y plataformas tecnológicas, sino que también debe de poseer indicadores, métricas y estándares que promuevan la máxima eficiencia operativa, movimiento ágil y seguro de carga, capacidades para atender las demandas, coadyuvar a la competitividad del país y centrarse en el recurso humano como un elemento fundamental.

"Los Estados deben de ser conscientes que los puertos son el enlace estratégico con el mundo exterior. Hoy en día debemos de pensar en ecosistemas logísticos y no solo en modernizar los puertos. Conectar el puerto con otros modos de transporte: terrestre, aéreo, ferroviario y con modos de transporte y de terceros países", declaró.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-08-at-52435-pm-a7622bb0.jpeg José Fernando Suriano, presidente pro tempore de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo. (ESTARLIN ROSA)

Suriano, quien destacó el potencial que tiene la región en cargamarítima al resaltar los más de 8.3 millones de contenedores movilizados durante el 2025, consideró vital que los Estados tengan primero una visión integracionista y políticas de largo plazo que busquen el desarrollo logístico y portuario.

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Sugirió a las naciones del área avanzar como bloque en el cumplimiento de instrumentos regionales como la Estrategia Marítima Portuaria Regional y la Política Regional de Movilidad y Logística, asegurando que pudiera generar cambios significativos para Centroamérica.

Destaca avances del país

En tanto, Alejandro Campos, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), resaltó los avances en ese sector que registra el país.

"En términos de puertos de cruceros y cruceristas, en el 2018 contábamos solo con tres terminales, al día de hoy tenemos seis. En ese momento llegamos apenas a un millón de cruceristas, este año cerraremos con tres millones. Pero la estrategia sigue y al final del período de este segundo mandato del presidente Luis Abinader la meta son nueve terminales de cruceros y alrededor de cinco millones de cruceristas", puntualizó Campos.

También citó la expansión en los puertos de carga, entre ellos el de Haina y el de Caucedo, agregando que se han aprobado nuevas terminales multipropósitos y se han incrementado sustancialmente los volúmenes de carga y el manejo de logística en el país.

El evento contó con la participación del presidente de la República, Luis Abinader, quien dejó inaugurado el evento.