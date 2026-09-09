A República Dominicana ingresan hasta US$1,300 millones cada mes por exportaciones

Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes. ( ENVIADA POR LA CÁMARA SANTO DOMINGO )

La demanda de los productos dominicanos en los mercados internacionales ha elevado el valor mensual de las exportaciones a un promedio de 1,300 millones de dólares mensuales en la actualidad, casi el doble respecto a los 700 millones que representaban hace seis años.

Así lo aseguró el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, quien afirmó que el ecosistema de negocios dominicanos sigue en desarrollo, lo que también se refleja en la recepción de divisas a través de la inversión extranjera directa (IED), que este año creció un 8 %.

"Eso comprueba que le seguimos dando la bienvenida a la inversión extranjera directa y que, al mismo tiempo, seguimos exportando más y generando más empleo", declaró Sanz Lovatón en la inauguración de la séptima edición del HUB Cámara Santo Domingo 2026, un evento que conecta a exportadores dominicanos con compradores y empresarios de hasta 30 países.

Indicó que el incremento de las exportaciones también se ha producido junto con una reducción de los tiempos logísticos en los puertos dominicanos. Según el funcionario, la permanencia promedio de un contenedor pasó de nueve días a solo 48 horas, mientras que más de 200,000 contenedores han sido despachados en menos de 24 horas.

Las exportaciones crecen 12 %

A pesar de un contexto internacional desafiante, marcado por el impacto de los precios del petróleo y las políticas comerciales arancelarias (sobre todo de Estados Unidos), las exportaciones dominicanas mantienen un desempeño positivo, ascendiendo a 9,277 millones de dólares entre enero y julio del 2026.

Al resaltar estas cifras, la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Lucile Houellemont, destacó que se trata de un crecimiento del 12 % respecto a los 8,247.9 millones de dólares generados en el mismo período del año pasado.

Explicó que esto fue posible gracias a "la calidad" que exhiben los productos y por "la competitividad que ofrece la República Dominicana".

A esto se suma el peso del sector comercio dentro del mercado dominicano, al señalar que se ha consolidado como el principal empleador individual de la economía, con más de un millón de personas ocupadas, equivalentes al 20.2 % del total de empleos del país.

Houellemont recordó que el país cuenta con cinco acuerdos de libre comercio que abarcan cerca de 50 países y permiten que la oferta exportable nacional acceda a un mercado de más de 800 millones de consumidores de manera preferencial.

Enfatizó que ha sido este desempeño el que incentivó la creación de una plataforma empresarial que se convirtiera en el punto de encuentro de los negocios en la región, como lo ha constituido el HUB Cámara Santo Domingo durante 11 años.

Meta para 2028

En esa línea, el director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión para la República Dominicana (ProDominicana), Vladimir Pimentel, puntualizó las exportaciones acumularon 15,700 millones de dólares en el 2025.

Destacó que el Gobierno busca seguir promoviendo el sector exportador, con la meta de incrementar las exportaciones por encima de los 17,000 millones de dólares para el 2028.

"Tenemos ubicación, conectividad, acceso preferencial a mercados, estabilidad y tenemos empresas que han demostrado que pueden competir en los mercados internacionales; ahora tenemos que convertir esas ventajas en resultados cada vez mayores. No podemos limitarnos a resaltar nuestra oferta", explicó.

Planteó que, para duplicar la economía, se debe aspirar a tener más empresas exportadoras, más mercados, más productos con valor agregado y una mayor integración a las cadenas globales.

HUB Cámara Santo Domingo 2026 La actividad, encabezada por el presidente Luis Abinader, reúne este año a más de 150 compradores internacionales interesados en unos 800 productos y a cerca de 280 exportadores dominicanos previamente aprobados, de los cuales 45 pertenecen al sector de servicios. El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo junto con el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), contempla más de 1,000 reuniones de negocios, una exhibición comercial de más de 50 empresas y una agenda de talleres y seminarios dirigidos a insertar a las micro, pequeñas y medianas empresas en la cadena exportadora. "HUB Cámara Santo Domingo es el mejor ejemplo de que el sector privado apuesta y reinvierte en este país, y nosotros como sector público estamos aquí para empujar ese esfuerzo", manifestó Sanz Lovatón.