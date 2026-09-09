AWS otorgará 50,000 cursos gratuitos para capacitar a dominicanos en IA y computación en la nube

Paula Bellizia, vicepresidenta de Amazon Web Services, ofreció el anuncio sobre los cursos de IA y computación en la apertura del HUB Cámara Santo Domingo, este miércoles. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La multinacional Amazon Web Services (AWS) anunció este miércoles un programa para capacitar gratuitamente a 50,000 dominicanos en inteligencia artificial (IA) y computación en la nube, como parte de una iniciativa con la que busca fortalecer las habilidades tecnológicas del capital humano en la República Dominicana.

A través del programa AWS Entrena República Dominicana, se ofrecerán cursos gratuitos en línea y en español dirigidos a la población general y a pequeños empresarios.

"Nuestro compromiso es entrenar al menos 50,000 dominicanos junto al Gobierno de República Dominicana", anunció la vicepresidenta de Amazon Web Services para América Latina, Paula Bellizia, al anunciar la apertura de este programa en la séptima edición del HUB Cámara Santo Domingo 2026.

Agregó que se trata de cursos con los que la empresa procura ampliar el acceso de distintos segmentos de la población a perfeccionar el uso de estas herramientas digitales.

La iniciativa se desarrolla en conjunto con la Cámara de Santo Domingo y distintas entidades públicas, entre ellas los ministerios de Industria, Comercio y Mipymes; Educación y Administración Pública, así como el Banco de Reservas, el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Más de 2 millones de personas para 2028

Los 50,000 cupos forman parte de una estrategia regional más amplia de AWS, que se ha propuesto impactar hasta 2 millones de personas en América Latina hasta el 2028 mediante programas de formación.

Bellizia explicó que la empresa ya ha capacitado a más de 30 millones de personas a nivel global desde el 2017 en habilidades relacionadas con la nube y ahora pretende trasladar esa experiencia a la inteligencia artificial, aunque a un ritmo más acelerado.

"Nos pusimos el compromiso de hacer pasar lo mismo con IA, pero tenemos que hacerlo más rápido y aún más profundo en todas las partes del mundo", expresó.

La ejecutiva vinculó el programa dominicano con la necesidad de acelerar la formación de trabajadores ante el impacto que tendrá la inteligencia artificial sobre el mercado laboral durante los próximos años.

Bellizia sostuvo que la inteligencia artificial debe dejar de abordarse como una tecnología futura, debido a que empresas dominicanas ya la están incorporando a sus operaciones.

"La inteligencia artificial no es el futuro. Ya está acá, ya es una realidad", afirmó.

Ejemplos locales de aplicación

La vicepresidenta de AWS destacó varios casos de organizaciones dominicanas que ya utilizan sus servicios tecnológicos para incorporar inteligencia artificial y modernizar sus operaciones.

Entre ellos mencionó a Qik, entidad financiera digital que, según los datos presentados por Bellizia, desarrolla un centro de excelencia en inteligencia artificial generativa y ha empleado estas herramientas para mejorar la detección de fraude en un 46 % y reducir en 39.5 % los costos de las transacciones fraudulentas.

"Eso es real. Está implementado, en producción, en escala", resaltó Bellizia, tras asegurar que la experiencia desarrollada en República Dominicana está siendo compartida con clientes del sector financiero de otros países, incluso fuera de América Latina.

También puso como ejemplo a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), que, de acuerdo con la ejecutiva, logró reescribir 3 millones de líneas de código en un año, a una velocidad cinco veces mayor que antes mediante el uso de inteligencia artificial.

"Es posible también usar la inteligencia artificial para cerrar la brecha tecnológica y de deuda técnica que tenemos", señaló.

A estos ejemplos se suma el uso que el Grupo Ramos le está dando a estas herramientas, dentro de un proceso que busca otorgarle un enfoque más tecnológico a esta organización.

Para la ejecutiva, estos casos muestran que algunas organizaciones dominicanas ya están pasando de experimentar con la inteligencia artificial a incorporar en procesos concretos de negocio.

"¿Qué tienen en común estos ejemplos? Que no esperaron, que apostaron a la transformación para cambiar y crecer sus negocios", afirmó.