Adozona saluda inicio de diálogo entre RD y EE. UU. sobre tema arancelario

La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) respaldó el inicio de las conversaciones entre el país y los Estados Unidos (EE. UU.) sobre la agenda arancelaria bilateral, cuyo primer encuentro se produjo con la reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó, y Jeffrey Goettman, representante comercial adjunto de la nación norteamericana.

El gremio calificó como positivo el diálogo como parte de los esfuerzos conjuntos orientados a continuar fortaleciendo las relaciones económicas y comerciales entre ambas naciones.

La asociación reconoció el trabajo conjunto y articulado que viene desarrollando el país, a través de las distintas instancias vinculadas a la agenda diplomática, económica y comercial, para mantener una interlocución activa con los Estados Unidos y avanzar en temas de interés estratégico para la República Dominicana, indica un comunicado de prensa.

Desde Adozona hemos señalado la importancia de atender el impacto que representa el arancel adicional del 12.5 % aplicado por EE. UU. sobre la competitividad del sector. Las zonas francas representan aproximadamente el 55 % de las exportaciones nacionales y generan alrededor de 200,000 empleos formales directos. Estados Unidos es el principal mercado para el sector, por lo que las condiciones de acceso y competitividad en ese destino tienen una relevancia significativa tanto para las zonas francas como para la economía nacional

En ese contexto, valoramos especialmente el inicio de este diálogo bilateral como un paso relevante para identificar soluciones que contribuyan a preservar la competitividad, fortalecer el intercambio comercial y continuar impulsando el crecimiento del sector, añade.

Proceso fundamental

El principal gremio de zonas francas del país consideró que el avance de este proceso, desde una visión de país sustentada en la coordinación entre las instituciones involucradas y la articulación público-privada, resulta fundamental para que estos esfuerzos respondan integralmente a los intereses económicos y comerciales de la República Dominicana.

En ese sentido, el sector de zonas francas reiteró su disposición de acompañar y contribuir a esta agenda, sumando esfuerzos para fortalecer la competitividad nacional y continuar consolidando a la República Dominicana como un socio comercial confiable y estratégico para los Estados Unidos.