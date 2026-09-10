Director de la DGII advierte no habrá prórroga para implementación de la facturación electrónica

El titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia, advirtió este jueves que no se extenderá el plazo para que las micro, pequeñas y medianas empresas ( mipymes ) y contribuyentes no clasificados completen la implementación de la facturación electrónica .

Urrutia, quien especificó que hay alrededor de 87,000 contribuyentes incorporados, de los más de 200,000 existentes, sentenció que a partir del 15 de noviembre, fecha en la cual vence la prórroga, quien no haya realizado el proceso "tendrá consecuencias".

"Nosotros entendemos que la gente va a acudir y que antes del 15 de noviembre tenemos que haber incorporado a la mayoría, pero que sepa que tendrá consecuencia (quien no lo haga) porque no podemos estar de prórroga en prórroga", declaró.

De acuerdo con el funcionario, quien habló durante un desayuno organizado por la Unión Nacional de Empresarios (UNE), a la fecha han sido emitidos satisfactoriamente 2,077 millones de comprobantes fiscales electrónicos (e-CF).

"La facturación electrónica es una realidad. Los contribuyentes autorizados como emisores electrónicos pasaron de 23,686 en enero de 2026 a 84,003 en septiembre 2026", destacó.

En tanto, el presidente de la UNE, Julio García, resaltó que los afiliados a la entidad ya han completado su proceso de registro y emitiendo sus comprobantes electrónicos.

Infracciones tributarias

En mayo pasado la DGII dispuso una prórroga administrativa de carácter excepcional y generalizada, por un período de seis meses, para que las mipymes y contribuyentes no clasificados completaran la implementación de la facturación electrónica. La institución precisó en ese momento que la extensión, que iniciaba a partir del 15 de ese mes, aplicaba de manera automática.

Impuestos Internos advirtió que, una vez vencido el plazo de la prórroga otorgada, los contribuyentes que no hayan implementado la herramienta incurrirán en infracciones tributarias, sujetas a las sanciones establecida en la Ley 32-23 de Facturación Electrónica.