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Actividad manufacturera
Actividad manufacturera

El índice de actividad manufacturera sube y supera los 60 puntos en agosto

Cuatro de los cinco factores del IMAM se incrementaron y todos se mantuvieron por encima del umbral de 50 puntos

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    El índice de actividad manufacturera sube y supera los 60 puntos en agosto
    Empleados de una zona franca. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El índice mensual de actividad manufacturera (IMAM) se ubicó en 60.9 puntos en agosto de 2026, un incremento de 5.4 puntos con respecto a julio, según informó este jueves la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

    Cuatro de los cinco factores del IMAM se incrementaron y todos se mantuvieron por encima del umbral de 50 puntos.

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    El IMAM ajustado por factor estacional agosto 2025-agosto 2026. (AIRD)

    El comportamiento del índice en agosto estuvo influenciado por el volumen de ventas, que registró 60.4 puntos; volumen de producción, con 67.1; empleo, con 56 puntos; inventario de materias primas, con 63, y el plazo entregas a suplidores, con 51 puntos.

    Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior, en cambio, resultados menores a 50 indican una menor actividad con relación al mes anterior.

    Metodología y uso

    El IMAM es una adecuación del índice de los gerentes de compras, (PMI, por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de esa actividad de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo.

    • Este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.

    El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.

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