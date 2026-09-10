El índice de actividad manufacturera sube y supera los 60 puntos en agosto

El índice mensual de actividad manufacturera (IMAM) se ubicó en 60.9 puntos en agosto de 2026, un incremento de 5.4 puntos con respecto a julio, según informó este jueves la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Cuatro de los cinco factores del IMAM se incrementaron y todos se mantuvieron por encima del umbral de 50 puntos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-10-at-103742-am-100ab110.jpeg El IMAM ajustado por factor estacional agosto 2025-agosto 2026. (AIRD)

El comportamiento del índice en agosto estuvo influenciado por el volumen de ventas, que registró 60.4 puntos; volumen de producción, con 67.1; empleo, con 56 puntos; inventario de materias primas, con 63, y el plazo entregas a suplidores, con 51 puntos.

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Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior, en cambio, resultados menores a 50 indican una menor actividad con relación al mes anterior.

Metodología y uso

El IMAM es una adecuación del índice de los gerentes de compras, (PMI, por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de esa actividad de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo.

Este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.

El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.

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