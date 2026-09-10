Comerciantes dominicanos evalúan paro nacional de 48 horas por auge de negocios chinos

Suplax fue uno de los negocios chinos cerrados en el 2025. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) evalúa convocar a un paro nacional de 48 horas en rechazo al crecimiento de los negocios de capital chino en República Dominicana y lo que sus representantes califican como una competencia desleal que afecta al comercio local.

El presidente de la organización, Iván de Jesús García, informó este jueves en una entrevista con Diario Libre que la propuesta será sometida a consideración de los dirigentes durante un pleno nacional previsto para el próximo 25 de septiembre.

García explicó que comerciantes de distintas provincias han solicitado a la federación adoptar medidas más contundentes ante la situación.

"La mayoría de los afiliados de todas partes del país lo que quieren es que la federación haga un llamado a un paro nacional de 48 horas", afirmó.

"Es que hemos hecho las denuncias a todas las autoridades, participamos en mesas de ilícitos, se lo hemos tratado incluso al presidente, hemos tratado con DGII, con todo el mundo y sin embargo no hacen nada, lo último que hicimos fue que sometimos en Pro competencia para que nos entregue un informe de abogacía" Iván de Jesús García Presidente de la FDC “

El dirigente señaló que la decisión final dependerá de lo que determine la asamblea y aseguró que recibe llamadas frecuentes de comerciantes de diferentes puntos del país que manifiestan su preocupación por la expansión de estos establecimientos.

Han acudido a varias instituciones

García sostuvo que la federación ha planteado la situación ante distintas instituciones del Estado, entre ellas la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), además de abordar el tema con autoridades gubernamentales y en mesas de trabajo relacionadas con ilícitos.

"Ya hemos hecho todos los pasos y no ha pasado nada", manifestó.

Como parte de las acciones emprendidas, indicó que la FDC solicitó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) la elaboración de un informe de abogacía sobre la situación.

Según explicó, la organización espera que ese informe permita establecer si algunas instituciones estatales están cumpliendo adecuadamente con sus funciones de fiscalización.

García dijo que el documento debía ser entregado en un plazo de 45 días y que, al momento de la entrevista, todavía permanecían a la espera de su conclusión.

Recuerda cierre de comercios en 2025

El presidente de la FDC recordó que el año pasado la organización también había advertido sobre la posibilidad de realizar un paro si no se atendían sus reclamos.

Según García, el 30 de julio de 2025 los comerciantes dieron un plazo de 30 días para buscar una solución al problema. Sin embargo, unos 20 días después, el Ministerio de la Vivienda y Hábitat (Mivhed) intervino y cerró varios comercios chinos.

El dirigente atribuyó a esa actuación la decisión de los comerciantes de no avanzar entonces con la paralización anunciada.

"Fue el Mivhed que tuvo que cerrar tiendas", afirmó, al señalar que posteriormente la situación volvió a presentarse.

La decisión está en manos de los dirigentes

La propuesta de paro será conocida formalmente durante la asamblea del 25 de septiembre. De ser aprobada, la Federación Dominicana de Comerciantes definiría posteriormente la fecha y los detalles de la jornada de paralización.

García insistió en que los comerciantes buscan una respuesta de las autoridades ante lo que consideran una competencia que está afectando la actividad comercial nacional.

"Eso es lo que están provocando la mayoría de cierres de negocios, de comercio, es por la competencia desleal de los chinos", sostuvo.