Aún no se aplican medidas contra el trabajo forzoso

Mientras el empresariado muestra preocupación por los efectos a largo plazo del arancel del 12.5 % aplicado por Estados Unidos, Aduanas sigue sin implementar los procedimientos generales contra la entrada de productos vinculados al trabajo forzoso.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, explicó ayer que la institución aún no cuenta con las pautas técnicas necesarias.

Indicó que esto debe ser definido por el Ministerio de Trabajo de acuerdo al Decreto 502-26, emitido por el presidente de la República, Luis Abinader, para prohibir el ingreso de productos fruto del trabajo forzoso.

"Hasta que el Ministerio de Trabajo no dé las pautas técnicas, nosotros no podemos tomar medidas", manifestó Arroyo.

Dijo que ha contactado a Eddy Olivares recientemente para abordar este tema, aunque no ofreció una fecha sobre cuándo estarían listas estas disposiciones o el registro de mercancías.

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Al ser preguntado sobre si las importaciones siguen con normalidad, Arroyo expresó que se requieren denuncias específicas para impedir la entrada de mercancías con origen derivado del trabajo forzoso.

El decreto establece que es la DGA la responsable de iniciar el procedimiento administrativo, el cual también se puede iniciar de oficio.