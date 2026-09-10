×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Trabajo forzoso
Trabajo forzoso

Aún no se aplican medidas contra el trabajo forzoso

Aduanas espera definir protocolos del Decreto 502-26 con Trabajo

  • Irmgard De la Cruz - Twitter
Expandir imagen
Aún no se aplican medidas contra el trabajo forzoso
Importación de mercancías vía marítima y aérea. (SHUTTERSTOCK)

Mientras el empresariado muestra preocupación por los efectos a largo plazo del arancel del 12.5 % aplicado por Estados Unidos, Aduanas sigue sin implementar los procedimientos generales contra la entrada de productos vinculados al trabajo forzoso.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, explicó ayer que la institución aún no cuenta con las pautas técnicas necesarias.

Indicó que esto debe ser definido por el Ministerio de Trabajo de acuerdo al Decreto 502-26, emitido por el presidente de la República, Luis Abinader, para prohibir el ingreso de productos fruto del trabajo forzoso.

"Hasta que el Ministerio de Trabajo no dé las pautas técnicas, nosotros no podemos tomar medidas", manifestó Arroyo.

Dijo que ha contactado a Eddy Olivares recientemente para abordar este tema, aunque no ofreció una fecha sobre cuándo estarían listas estas disposiciones o el registro de mercancías.

Al ser preguntado sobre si las importaciones siguen con normalidad, Arroyo expresó que se requieren denuncias específicas para impedir la entrada de mercancías con origen derivado del trabajo forzoso.

El decreto establece que es la DGA la responsable de iniciar el procedimiento administrativo, el cual también se puede iniciar de oficio.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un semestre adicional en Comunicación Escrita cursado en Maryville College, Estados Unidos. Ha escrito sobre economía para los periódicos El Jaya y elDinero. Apasionada por las finanzas, la cultura, la literatura y el bienestar.