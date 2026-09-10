Industriales respaldan inicio del diálogo entre RD y EE. UU. sobre aranceles

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) expresó su respaldo a los esfuerzos que desarrolla el Gobierno para abordar junto a las autoridades de Estados Unidos la situación de desventaja que enfrentan actualmente los exportadores nacionales en ese mercado, debido a los aranceles de un 12.5 % impuesto por la nación norteamericana.

El gremio señaló que, con algunas excepciones, las exportaciones dominicanas están actualmente sujetas a la citada tarifa, mientras productos de otros socios comerciales ingresan al mercado estadounidense pagando tasas de 10 %, una diferencia que impacta directamente la capacidad de competir del país.

Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, valoró que las autoridades dominicanas estén abordando el tema de manera firme y manteniendo un contacto directo con el sector productivo y manifestó confianza en que las conversaciones permitan avanzar hacia un escenario más favorable para el país.

"Apoyamos los esfuerzos del Gobierno para abordar esta situación y confiamos en que el diálogo con las autoridades estadounidenses permitirá encontrar una solución que contribuya a colocar a nuestros exportadores en una mejor posición para competir", afirmó Pujols.

Para la AIRD, todo diálogo debe basarse en un principio esencial para las relaciones económicas internacionales: un comercio basado en reglas claras, previsibles y en, en nuestro caso particular, en el cumplimiento de los compromisos vigentes, particularmente los establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), precisa un comunicado del gremio.

"Los exportadores necesitan condiciones claras y previsibles que les permitan planificar sus operaciones, inversiones y estrategias comerciales con mayor certidumbre. Considerando la coyuntura actual, entendemos que la hoja de ruta definida por las autoridades dominicanas y estadounidenses señala el camino correcto y que el diálogo es la vía para procurar un mejor trato para la República Dominicana", agregó.

Socio comercial confiable

La AIRD destacó que República Dominicana ha demostrado ser un socio comercial confiable y un aliado estratégico de Estados Unidos en la región, por lo que entiende que existen razones para avanzar hacia un tratamiento arancelario que fortalezca la competitividad de las exportaciones nacionales.

"República Dominicana ha dado muestras de que merece mejores condiciones para competir en el mercado estadounidense. Confiamos en que este acercamiento tendrá buenos resultados para el país y, como gremio, estamos prestos a colaborar en todos los espacios técnicos en los que se requiera nuestra participación", sostuvo Pujols.

La asociación consideró que avanzar hacia un entorno comercial más equilibrado contribuirá a fortalecer la capacidad exportadora de la industria dominicana, brindar mayor previsibilidad a las empresas y continuar consolidando la relación económica y comercial entre ambas naciones.