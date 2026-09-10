Anuncian nuevo reglamento de arbitraje y solución de conflictos entrará en vigor el 2 de noviembre

El presidente de la Corte de Arbitraje, Ramón Ortega. ( CEDIDA POR CÁMARA SANTO DOMINGO )

Entre abogados, empresarios y expertos en arbitraje, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo lanzó este jueves el nuevo reglamento de arbitraje y resolución alternativa de conflictos.

El reglamento, presentado junto a sus normas complementarias, tiene por objetivo modernizar las disposiciones a los nuevos tiempos tecnológicos, agilizar el conocimiento de los casos en la corte, reducir costos y fomentar la transparencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/5q3a2142-03ee3f5e.jpg El nuevo reglamento de arbitraje. (CÁMARA SANTO DOMINGO)

Las normativas entrarán en vigencia a partir de este 2 de noviembre, pero ya están disponible para el conocimiento de los dueños de negocios y sus representantes legales.

El presidente de la Corte de Arbitraje, Ramón Ortega, recordó que esto es un método alternativo para la resolución de controversias que permite resolver cualquier discrepancia entre las partes que sostienen una relación contractual.

Si bien el arbitraje ya ofrece las herramientas para poder resolver cualquier discrepancia "de una manera eficiente, amigable y en el menor tiempo posible", el nuevo reglamento busca fortalecer los mecanismos disponibles, acercar aún más esta alternativa al empresariado y a facilitar un proceso más expedito.

Ortega aseguró que el nuevo reglamento "representa una nueva etapa institucional" de la Corte de Arbitraje, que ya tiene más de 40 años operando en el país bajo la Ley 50-87 (recién modificada por la Ley 36-23) que crea las Cámaras de Comercio y Producción del país.

Aseguró que el nuevo reglamento seguirá contribuyendo con la seguridad jurídica y la competitividad del país, incentivando la transparencia, las reglas claras, los árbitros especializados y las instituciones confiables.

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"Este reglamento no es una decisión improvisada ni responde simplemente al interés de actualizar normas (...) revisamos nuestra práctica, escuchamos a nuestros usuarios, estudiamos la evolución del arbitraje y las mejores prácticas internacionales y sobre todo, nos preguntamos qué corte queremos ofrecer al empresariado en los próximos años", declaró Ortega.

Las novedades

Los miembros del bufete directivo de la Corte de Arbitraje, Karina Elmúdesi, Rafael Dickson, Jaime Senior y Laura Medina, desglosaron las novedades del nuevo reglamento y sus siete normativas complementarias.

Entre ellas se encuentran los siguientes puntos importantes:

1. Digitalización

Se pasará a un entorno completamente digital para aumentar la eficiencia y la sostenibilidad.

Se implementan los expedientes digitales, notificaciones electrónicas, audiencias virtuales y la firma digital para actas y laudos.

2. Gestión activa del procedimiento

El reglamento redefine el rol del tribunal, otorgándole el mandato de dirigir el proceso con celeridad y control de costos.

El tribunal tendrá el deber, no solo la facultad, de adoptar medidas procesales apropiadas, como la bifurcación del proceso, dictar laudos parciales o limitar la extensión de escritos y pruebas.

Las medidas se ajustarán a la complejidad y cuantía de la disputa, permitiendo procesos más simples y económicos para casos menores.

"El tribunal no debe limitarse a recibir escritos, sino que debe marcar el ritmo del proceso", aseguró el miembro del bufete, Jaime Sénior.

3. Nuevas figuras procesales

El reglamento también introduce mecanismos para manejar la complejidad de los negocios modernos y situaciones de urgencia.

* Árbitro de emergencia: Permite solicitar medidas cautelares urgentes antes de que se constituya el tribunal de fondo. Rafael Dickson puntualizó que este árbitro es de carácter temporal y tendrá "el único propósito de resolver una cuestión puramente cautelar y de urgencia".



* Consolidación y multiplicidad: Se regula la intervención de múltiples partes, reclamaciones derivadas de varios contratos conexos y la consolidación de distintos arbitrajes en un solo proceso para evitar decisiones contradictorias.

Financiamiento por terceros: Se reconoce esta figura, estableciendo la obligación de revelar la identidad del financiador para preservar la transparencia y evitar conflictos de interés.

4. Transparencia

La reforma fortalece el control sobre la conducta de todos los actores involucrados. Para ello, incluye un Código de Ética con un régimen de infracciones para árbitros, que van desde faltas leves hasta muy graves.

Además, contempla la posibilidad de publicar los laudos, previa anonimización y consentimiento de las partes.

De igual modo, incluye sanciones para los árbitros, que puede incluir amonestaciones, suspensiones o la pérdida de honorarios.

También se faculta al tribunal para sancionar tácticas dilatorias de las partes o sus abogados.

Una reforma a la vanguardia

Para la experta en arbitraje, la colombiana Diana Correa, el resultado del nuevo reglamento lo hace una normativa robusta y alineada a las mejores prácticas internacionales, que podrá facilitar aún más la resolución de conflictos entre las partes vinculadas en el proceso.

"Es un reglamento excelente que cumple con todos los requisitos de las tendencias del arbitraje internacional actual (...) le están apostando a todas las tendencias actuales", resaltó.

Al participar del evento, aseguró que el reglamento contribuirá a que más empresas accedan a este mecanismo.