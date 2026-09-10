En un entorno donde la transformación digital y el uso acelerado de la IA sigue transformando la manera en la que operan los negocios y el comercio, el talento humano especializado en estas herramientas se torna más importante que nunca.

"Una de las brechas que tenemos que cerrar, es la del talento", aseguró la vicepresidenta de Amazon Web Services para América Latina, Paula Bellizia, quien explica que al menos seis de cada diez puestos de trabajo en todo el mundo serán transformados por la inteligencia artificial.

Aseguró que la República Dominicana se encuentra por encima del promedio regional en la adopción de la inteligencia artificial, aunque indicó que la manera en la que las personas, y sobre todo las empresas, se acostumbran a este cambio sigue en marcha.

—Para quien no conoce AWS, ¿qué es y qué ofrece?

Amazon Web Services es la parte del grupo de Amazon que ofrece servicios de cómputo en la nube, que significa procesamiento escalable, con una infraestructura global que hace posible que empresas digitales, nativas digitales y empresas tradicionales usen nuestra tecnología para enfocarse ellos mismos en sus negocios.

Tenemos más de 200 servicios: desde procesamiento, almacenamiento de informaciones, ciberseguridad y ahora muchísimos servicios de partnerships en IA.

Hay un mundo de cosas en las que AWS se enfoca, con inversiones globales (de hasta 220 mil millones de dólares para IA a nivel global en este 2026) e impactos locales.

—¿Qué tanto está RD usando la IA y la computación en la nube?

Hay un estudio de uno de nuestros socios que es ILIA (Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial), que acompaña muy de cerca la adopción de IA en Latinoamérica y, entre todos los países, República Dominicana está en un noveno lugar, con muchos puntos positivos acerca la adopción y desarrollo de talentos en IA.

También está la forma como, en general, las empresas ya adoptan chatbots y automatización de procesos. Es una gran noticia ver a República Dominicana por arriba del promedio de adopción de la IA en Latinoamérica.

Si miramos al futuro, sería muy importante que el avance ahora se profundice.

—Si solo el 13 % de las empresas integra la IA en áreas estratégicas, ¿cómo va el parámetro en RD?

República Dominicana está en el promedio, pero todavía la transformación de la forma de operar, la revisión de los procesos de negocio, cómo transformar el negocio con IA, aún está en marcha.

Una de las brechas que tenemos que cerrar es, precisamente, el talento. Uno de cada dos líderes en Latinoamérica manifiesta que una de las principales brechas a cerrar es el desarrollo de talentos.

—En general, ¿qué frena que en el país las empresas adopten la IA de manera más avanzada?

Tiene que ver con la decisión del liderazgo de las compañías de realmente transformar en sus operaciones y sus formas de operar a partir de la tecnología. Pero también tiene que ver con las brechas de infraestructura que aún existen, mirar cómo modernizar sus aplicaciones o su infraestructura tecnológica.

Por eso es tan importante para nosotros anunciar el AWS Entrena acá en República Dominicana; nuestro compromiso para impactar 50,000 dominicanos con habilidades de nube, pero con mucho énfasis en inteligencia artificial.

—¿Qué les motivó a empezar esta iniciativa en el país?

Es increíble ver la alianza que existe en el sector público y privado en República Dominicana, con una visión, una agenda de país de transformación digital, otra agenda para adopción de IA, una regulación que nos permita avanzar con la innovación y un interés gigantesco de todos los entes privados y públicos en contribuir a la transformación de las personas.

—¿A quiénes está dirigido AWS entrena?

Los cupos son para la población en general. Son cursos gratuitos en español, fáciles de acceder por internet, para estudiantes que quieren engancharse con la parte de tecnología, no necesariamente estudiantes técnicos, pero también las personas en general que se quieran acercar a la inteligencia artificial.

Y el otro es justamente las pequeñas empresas, los empresarios que están iniciando sus negocios, los emprendedores que puedan usar la inteligencia artificial para tomar decisiones más rápidas, más informadas, que sean más productivas en sus negocios.

—¿Cómo beneficiará esta capacitación a las empresas?

Una de las barreras más comentadas por los líderes de negocio en Latinoamérica es precisamente el talento.

Muchas veces República Dominicana tiene que acceder a talentos fuera del país.

Nuestra expectativa es que este talento se quede disponible para las empresas y emprendedores de República Dominicana, en términos de hacer pasar la transformación y la creación de nuevos negocios a partir del talento local.

—¿Cómo darán seguimiento al impacto de esta iniciativa?

Nuestro compromiso es poner a la disposición toda la innovación en línea con estos cursos y estos entrenamientos y trabajar en conjunto con los parterns y con las alianzas locales del país, como los ministerios de Educación e industria, Administración Pública o Industria y Comercio, entre otras entidades.

Hoy este es el compromiso y que sea al menos 50,000, pero podemos ir aún más allá.

Tendencias globales del uso de la IA

Al asistir al país para participar de la apertura del HUB Cámara Santo Domingo, Bellizia aseguró que es imperativo entender que la inteligencia artificial ya es una realidad que está cambiando rápidamente el entorno empresarial y el ecosistema de negocios. A nivel mundial, el 72 % de los empleadores tiene dificultades para encontrar el talento cualificado que necesita, y la demanda de empleos con habilidades en IA crece 3.5 veces más que cualquier otra. El desarrollo de talentos formados en estas tecnologías crece dos veces más rápido en todo el mundo que en América Latina, por lo que la formación es primordial para poder impulsar un ecosistema digital y comercial competitivo.