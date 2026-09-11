La Amchamdr califica el inicio del diálogo entre RD y EE. UU. por aranceles como un paso importante

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) saludó el inicio de las conversaciones entre el Gobierno dominicano y la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) sobre temas de comercio bilateral, incluyendo el arancel de 12.5 % que afecta a las exportaciones nacionales.

El inicio de este diálogo representa un paso importante y constructivo para fortalecer una relación económica ya profunda y mutuamente beneficiosa, afirmó la Amchamdr en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó el pasado miércoles que ambos países continúan las conversaciones sobre "la agenda arancelaria bilateral". La información sobre el diálogo se da luego en que el presidente de la República, Luis Abinader, expresara su disgusto con Washington por el arancel de 12.5 % aplicado a parte de las exportaciones nacionales, al plantear que no era justo.

La Amchamdr consideró que el diálogo sostenido y la comunicación abierta son esenciales para identificar soluciones prácticas que promuevan la competitividad, la inversión y la integración continua de las cadenas regionales de suministro.

Socio confiable de EE. UU.

Destacó que la República Dominicana ha demostrado consistentemente su valor como socio confiable de los Estados Unidos para la seguridad económica y la resiliencia de las cadenas de suministro en el hemisferio occidental.

Reconocemos los esfuerzos de ambos gobiernos por avanzar por una vía constructiva y alentamos la colaboración público-privada durante todo el proceso. Amchamdr reitera su disposición de apoyar estos esfuerzos, aportando la perspectiva del sector empresarial y contribuyendo a iniciativas que fortalezcan los vínculos de comercio e inversión entre ambos países, establece el documento.

Y agrega que "la apertura de este diálogo crea una oportunidad para abordar preocupaciones comerciales, preservar la competitividad y ampliar las oportunidades de cooperación económica entre la República Dominicana y los Estados Unidos".