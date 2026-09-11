Anuncian medidas para mejorar el tránsito en el Merca Santo Domingo por comercio de pulga

Personas en el mercado de pulga en el Merca Santo Domingo. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La administradora del Merca Santo Domingo, Mariana Távarez, se reunió con representantes del mercado de "la pulga", a quienes anunció una serie de medidas orientadas a organizar y mejorar el flujo del tránsito en ese centro de abastecimiento agropecuario.

Durante el encuentro, encabezado por Távarez, se abordaron aspectos clave relacionados con la organización, la seguridad interna y el uso adecuado de los espacios, en el marco de un acuerdo integral que busca ordenar el funcionamiento del mercado de la pulga, actividad que se desarrolla cada domingo en las instalaciones de ese mercado.

Entre las propuestas presentadas por la funcionaria se encuentra la organización de las entradas y salidas por el acceso principal del recinto, con el fin de no obstaculizar el tránsito hacia ese mercado.

Evitar incidentes

El propósito central de las medidas es evitar incidentes y garantizar que las instalaciones del recinto sean debidamente cuidadas y conservadas, de acuerdo con una nota de prensa de la institución.

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Con la iniciativa, la administración del Merca Santo Domingo reafirma su compromiso de mantener un espacio ordenado, seguro y en buen estado, en beneficio de los comerciantes, las familias visitantes y la comunidad en general.