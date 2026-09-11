HUB Cámara Santo Domingo 2026 genera intenciones de negocios por más de US$233 millones

Lucile Houellemont y Vladimir Pimentel. ( FOTO CEDIDA POR HUB CÁMARA SANTO DOMINGO )

HUB Cámara Santo Domingo 2026 cerró este jueves su séptima edición con intenciones de negocios por más de 233.4 millones de dólares.

La jornada reunió a 155 compradores internacionales de 26 mercados con 285 empresas exportadoras dominicanas.

Del monto total, 41.7 millones de dólares corresponden al sector servicios, incorporado este año a la plataforma multisectorial de negocios.

Durante el encuentro se realizaron 1,500 reuniones comerciales entre empresas de 27 provincias y compradores internacionales, con una demanda concentrada en 799 productos de 13 industrias.

Entre los renglones que generaron mayor interés figuran los metales y manufacturas; productos agrícolas y frescos; servicios; manufactura industrial; construcción y materiales de construcción; bebidas, alimentos y productos procesados; así como productos farmacéuticos y dispositivos médicos.

El viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Industria , Comercio y Mipymes (MICM), Daniel Peña , señaló que los resultados muestran las posibilidades de crecimiento de las empresas dominicanas cuando existen condiciones para conectarlas con mercados internacionales .

La presidenta de la Cámara Santo Domingo, Lucile Houellemont, destacó la participación de delegaciones y compradores de distintos países, al considerar que esto fortalece el papel de HUB como espacio para los negocios regionales y refleja la diversificación de los sectores productivos dominicanos.

El director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel F., resaltó el interés de los mercados internacionales por los productos y servicios dominicanos y la importancia de generar encuentros directos entre exportadores y potenciales compradores.

“Superar este monto en intenciones de negocios demuestra que existe una demanda real por los productos dominicanos y que estamos logrando conectar esa demanda con una oferta cada vez más preparada”, expresó Pimentel.

Inauguración y exposición comercial

HUB Cámara Santo Domingo 2026 fue inaugurado en una ceremonia encabezada por el presidente Luis Abinader, con la participación de Paula Bellizia, vicepresidenta para América Latina de Amazon Web Services (AWS), como conferencista magistral.

La edición también incluyó la tradicional Exposición Comercial, en la que participaron más de 50 empresas con productos y soluciones para los negocios.

Dentro de esta exposición se destacó el pabellón organizado por ProDominicana, que reunió a 19 empresas mipymes con potencial exportador.

HUB Cámara Santo Domingo es organizado por la Cámara Santo Domingo en alianza con ProDominicana, con el copatrocinio del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Banreservas y Grupo Punta Cana.

La actividad también contó con el apoyo de Inicia, Rannik, Arajet, Banco BHD, Banco Popular Dominicano, Brugal, Café Santo Domingo, CVen Grupo Dominican Watchman, Feria Beauty Istanbul, Grupo SID y Grupo Universal, además de Diario Libre y La X 102 FM como media partners.