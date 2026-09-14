Aduanas recupera RD$1,652 millones en impuestos no declarados por 389 importadores asiáticos

Empleados de Aduanas durante un operativo. ( FOTO CEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS )

La Dirección General de Aduanas (DGA) informó que recuperó 1,652 millones de pesos en impuestos que no habían sido declarados por 389 importadores asiáticos durante el primer semestre de 2026, una cifra que vuelve a colocar bajo escrutinio las operaciones de un sector que desde hace años es objeto de fiscalizaciones especiales por posibles irregularidades aduaneras.

El monto supone un promedio de alrededor de 4.2 millones de pesos por cada importador identificado, aunque Aduanas no especificó cuánto corresponde individualmente a cada empresa ni qué proporción de los 389 casos ha concluido todo el proceso administrativo.

La cifra adquiere mayor dimensión al compararla con los resultados divulgados por la propia institución al cierre de 2025. Para entonces, Aduanas reportó que 49 auditorías realizadas a importadores asiáticos habían arrojado diferencias de impuestos por 1,592 millones de pesos durante ese año.

Es decir, el monto informado ahora para los primeros seis meses de 2026 supera en 60 millones de pesos aquella cifra de todo 2025, aunque ambos resultados corresponden a procesos y universos de fiscalización que no necesariamente son equivalentes.

El nuevo dato también representa alrededor de la mitad de los 3,290 millones de pesos en que aumentaron las recaudaciones generales de Aduanas durante el primer semestre de este año frente al mismo período de 2025. La DGA recaudó 129,236 millones de pesos entre enero y junio de 2026.

Controles en puertos y aeropuertos

Según Aduanas, los resultados se obtuvieron mediante controles de riesgo y mecanismos utilizados para elaborar perfiles y analizar operaciones en los puertos y aeropuertos del país.

La institución también ha extendido las fiscalizaciones fuera de las zonas primarias aduaneras.

A través de la Gerencia de Fiscalización, inspectores han realizado intervenciones y verificaciones en establecimientos comerciales ubicados en Santo Domingo y Santiago.

Después de estas intervenciones, la DGA analiza los registros contables, la documentación comercial y otras informaciones relacionadas con las operaciones de las empresas fiscalizadas.

Un problema que viene de años anteriores

En diciembre de 2025, la DGA informó que desde 2023 había identificado más de 16,000 contenedores con alto riesgo de subvaluación antes de que fueran despachados.

Esos contenedores fueron revalorados y generaron alrededor de 5,488 millones de pesos en impuestos adicionales, según la institución.

Aduanas también informó entonces que las fiscalizaciones realizadas contra prácticas que considera vinculadas a la competencia desleal habían generado un impacto superior a los 15,215 millones de pesos en impuestos y multas.

Las autoridades tributarias ya habían detectado otras irregularidades. En abril de 2024, Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos cerraron cinco comercios cuyos propietarios eran asiáticos después de detectar, según ambas instituciones, ocultamiento de ingresos y otras violaciones tributarias.

En algunos de esos casos, las transacciones bancarias superaban hasta en un 90 % las operaciones reportadas para fines del ITBIS.

Fiscalización después del despacho

La DGA explicó que las nuevas actuaciones forman parte de su programa permanente de control y de las facultades establecidas en la legislación aduanera.

Eso permite a la institución revisar las operaciones incluso después de que las mercancías hayan salido de los puertos y concluido formalmente el despacho.

La estrategia, encabezada por el director de Aduanas, Nelson Arroyo, busca proteger las recaudaciones, combatir posibles incumplimientos y reducir ventajas frente a empresas que sí pagan la totalidad de los impuestos correspondientes.

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