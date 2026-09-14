¿Qué pasa cuando la DGII suspende el RNC de una empresa?

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) exige el cumplimiento de los trámites administrativos antes de levantar el estado de suspensión del RNC. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Tener el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) en "estado suspendido" no significa que una empresa haya cerrado definitivamente ni que haya dejado de existir. Se trata de una situación administrativa que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) aplica cuando un contribuyente mantiene un incumplimiento prolongado de sus obligaciones tributarias.

La medida está contemplada en el artículo 24 de la Norma General 04-2021 sobre el Registro Nacional de Contribuyentes, modificado por la Norma General 04-2023.

De acuerdo con la DGII, el RNC pasa a estado suspendido cuando el contribuyente no presenta sus declaraciones de impuestos durante 18 meses ininterrumpidos. Para los impuestos que no requieren una declaración, la disposición contempla el incumplimiento del pago durante ese mismo período.

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No obstante, la entidad aclara que, en la práctica, la suspensión se está aplicando por la falta de presentación de declaraciones, no simplemente porque existan impuestos pendientes de pago.

¿Qué significa tener el RNC suspendido?

La norma establece que, ante esta situación, la principal consecuencia es que el contribuyente no puede realizar trámites administrativos ante la DGII mientras permanezca en ese estado.

Esto quiere decir que una empresa, Mipyme o profesional independiente que tenga su RNC suspendido puede encontrarse con limitaciones para gestionar determinados procesos ante el órgano tributario.

El estado suspendido es diferente del cese temporal, que puede ser solicitado por el propio contribuyente cuando pausa sus operaciones, y también es distinto del estado dado de baja, que corresponde al cese definitivo de las operaciones.

¿Por qué la DGII establece la suspensión?

La DGII sostiene que la medida busca fortalecer el control y seguimiento de los contribuyentes que incumplen de manera prolongada sus obligaciones tributarias.

Según los considerandos de la Norma General 04-2023, la institución identificó contribuyentes que realizaban operaciones comerciales sin cumplir con el deber de inscribirse correctamente en el RNC.

La DGII también explica que decidió reducir de 24 a 18 meses el período necesario para aplicar la suspensión, después de realizar análisis que mostraron una tendencia de incumplimiento a partir de los 18 meses posteriores a la inscripción en el RNC.

La norma también contempla un período más corto para quienes reinciden.

¿Qué ocurre si una empresa ya había sido suspendida?

Una vez que el contribuyente regulariza la situación que provocó la suspensión, puede recuperar el estado activo.

Para ello debe presentar las declaraciones juradas que tenga pendientes. En el caso de impuestos no declarativos, debe realizar los pagos correspondientes.

Sin embargo, la norma establece una condición más estricta para los contribuyentes reincidentes. Si el RNC fue reactivado después de una suspensión y posteriormente el contribuyente vuelve a incumplir, la DGII puede suspenderlo nuevamente después de seis meses ininterrumpidos de incumplimiento.

El debate constitucional La aplicación de esta medida es actualmente objeto de cuestionamiento ante el Tribunal Constitucional (TC), donde fue sometida una acción directa de inconstitucionalidad contra la disposición que permite colocar el RNC en estado suspendido. La solicitud, interpuesta por el periodista José Peguero y la abogada tributaria Pablita Cabrera Martínez, sostiene que la disposición produce efectos restrictivos que impactan la operación económica y administrativa de personas físicas y jurídicas. La acción está pendiente de ser conocida por el tribunal.