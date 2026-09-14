RD se encuentra "en el momento adecuado" para fortalecer su comercio con las islas del Caribe

La agricultura, el turismo y los servicios tecnológicos (sobre todo aquellos vinculados a la inteligencia artificial) destacan como sectores sólidos para estrechar lazos comerciales entre la República Dominicana y las islas del Caribe. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

En un entorno internacional de mayor incertidumbre ante la escalada de las tensiones geopolíticas, el Caribe cuenta con la oportunidad de emprender una tarea que durante muchos años ha postergado: fortalecer el intercambio comercial dentro de su propia región.

Al tratarse de una de las economías más dinámicas de esta zona, la República Dominicana cuenta con el potencial de expandir su industria alimentaria y de servicios hacia otras naciones del Caribe, lo cual depende de una cadena logística regional más robusta y de estudios de oferta y demanda que sustenten estas gestiones.

"Creo que ahora es el momento adecuado para que la República Dominicana y el resto del Caricom (Comunidad del Caribe) fortalezcan verdaderamente su asociación en comercio, inversión y, especialmente, en relaciones culturales", aseguró el embajador de la Organización Mundial del Comercio, Mathew Wilson.

Indicó que esta labor empieza por reconocer que las islas vecinas de habla inglesa representan un mercado estratégico para los bienes y servicios de la República Dominicana y viceversa.

"Lo que hemos descubierto en los últimos meses es que nuestros socios tradicionales no son tan confiables como alguna vez pensamos que lo eran. Ahora, más que nunca, necesitamos mirar hacia nuestros vecinos", enfatizó Wilson tras un encuentro con periodistas previo al lanzamiento del Foro Público Mundial 2026 que la OMC organiza en Ginebra, Suiza.

Comercio de bienes agrícolas

La agricultura, el turismo y los servicios tecnológicos (sobre todo aquellos vinculados a la inteligencia artificial) destacan como sectores sólidos para estrechar lazos comerciales entre la República Dominicana y las islas del Caribe, observó Wilson.

En el caso de la agricultura, el diplomático resaltó que muchas de las islas pequeñas del Caribe sufren de una "gran inseguridad alimentaria" que genera altas facturas de importación de productos desde Estados Unidos y Europa.

"Creo que vale la pena analizar si la República Dominicana, utilizando los mecanismos existentes, podría satisfacer parte de esa demanda", manifestó.

Reconoció que el intercambio de este y otro tipo de bienes y servicios dependerá, en buena medida, de inversiones para mejorar la conectividad aérea y marítima.

"Ese ha sido a menudo uno de los aspectos de la región que más consternación nos ha causado, porque a menudo ha sido un desafío ir de una isla a otra y ha sido costoso. Por lo tanto, creo que también debemos de analizar los enlaces de comercio y transporte adecuados, que tendrán un resultado sumamente impactante en el comercio entre la República Dominicana y el resto del Caribe", remarcó.

Turismo y servicios modernos

Para Wilson, el sector servicios también ofrece numerosas ventajas comerciales dentro de la región que requieren de inversiones puntuales para poder concretarse.

"Tenemos en común la belleza de nuestras playas; creo que hay oportunidades para una mayor asociación en el sector turístico, en el sector cultural, y creo que necesitamos invertir un poco más en eso", agregó.

El representante de la OMC en Barbados también consideró que debe analizarse la posibilidad de que la región contribuya de manera conjunta en el desarrollo de la industria alrededor de la inteligencia artificial, e incluso, aspire a crear sus propios modelos de IA generativa.

Exportación de las mipymes

Wilson también subrayó la necesidad de que las agencias de promoción de las exportaciones en cada país (entidades homólogas al Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana) se encuentren bien conectadas, para ayudar a promover la inserción de más micro, pequeñas y medianas empresas a la cadena de valor exportadora.

Reconoció que entidades regionales como la Caribbean Development Exports Agency (la Agencia de Desarrollo para las Exportaciones Caribeñas del Cariforo) está haciendo "un trabajo extremadamente bueno" hacia esa dirección.

"Estas organizaciones pueden ayudar a abrir puertas, pueden ayudar en la estandarización de los procedimientos y analizar el reconocimiento mutuo para facilitar la exportación e importación en los diferentes mercados", explicó Wilson, quien es el coordinador general de los grupos informales de trabajo de la OMC en torno a las mipymes.

Foro Público Mundial 2026

Desde el martes 15 al jueves 17 de septiembre, la OMC celebrará en Ginebra una nueva edición de su Foro Público Mundial, el evento de divulgación más importante del organismo multilateral.

Más de 2,000 representantes de la sociedad civil, empresariado, entidades académicas, gobiernos, organizaciones internacionales y medios de comunicación se darán cita en este evento, celebrado en la sede de la OMC en Ginebra.

Este año, el foro estará dedicado al comercio de servicios, considerado uno de los componentes más dinámicos del comercio global en estos momentos.

El encuentro examinará el rol de este segmento como motor del desarrollo, fuente de ingresos e impulsor de la creación de empleos y del empoderamiento en todo el mundo, sobre todo para mujeres y jóvenes.

Se proyecta que el volumen del comercio de servicios crecerá hasta 4.8 % al cierre del 2026, superando significativamente el comercio de bienes alrededor del mundo.

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