Leonardo Aguilera asegura que Banreservas tiene la menor tasa de atraso del sistema financiero

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, afirmó este lunes que la entidad registra actualmente la menor tasa de atraso del sistema financiero dominicano, con un nivel de morosidad de apenas 0.17 %.

Aguilera hizo la declaración durante la entrega de LA Agenda Semanal, que se realizó hoy en Santiago, donde destacó que el indicador se encuentra por debajo del límite de 2 % que, según explicó, se autoriza para este tipo de operaciones.

"Hoy es el banco con la menor tasa de atraso en el sistema dominicano", afirmó Aguilera, al señalar además que el nivel de morosidad coloca a Banreservas, según sus declaraciones, como la entidad con el menor indicador de este tipo en América Latina.

Proyecto Punta Bergantín

Durante su intervención, Aguilera también se refirió al papel de Banreservas en el desarrollo de Punta Bergantín, en Puerto Plata, proyecto que definió como una iniciativa destinada a impulsar nuevamente el turismo en la costa norte.

Explicó que el proyecto cuenta con un territorio de 9.6 millones de metros cuadrados y contempla el desarrollo de infraestructura hotelera e inmobiliaria.

Aguilera informó que el año pasado se realizó el primer picazo para la construcción de un hotel Meliá de 450 habitaciones, mientras que para comienzos de diciembre está previsto el primer picazo de un Westin, también de 450 habitaciones. Para marzo del próximo año, agregó, está previsto el inicio de otro proyecto de Dreams, con 500 habitaciones.

El ejecutivo indicó que Punta Bergantín también avanza como proyecto inmobiliario.

Aguilera sostuvo que en el conjunto del proyecto se han vendido 263 unidades y que, tras una visita de empresarios de Santiago organizada recientemente por el director ejecutivo de Punta Bergantín, Andrés Marranzini, se concretaron ventas por más de 40 millones de dólares a empresarios de esa provincia.

El presidente ejecutivo de Banreservas recordó que la iniciativa comenzó a gestarse en agosto de 2020 y atribuyó su impulso inicial al presidente Luis Abinader , con el objetivo de recuperar el protagonismo turístico de Puerto Plata .

Aguilera definió a Banreservas como "el brazo " y la " punta de lanza " del proyecto, en una alianza con el sector privado.

Asimismo, comparó el modelo de Punta Bergantín con el de Cabo Rojo, al señalar que ambos se desarrollan bajo esquemas de alianza público-privada.