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AFP Popular y Conape acuerdan acciones dirigidas a los adultos mayores

Las instituciones se comprometieron a unir esfuerzos para desarrollar iniciativas dirigidas a ese segmento de la población

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    AFP Popular y Conape acuerdan acciones dirigidas a los adultos mayores
    Luis José Jiménez, presidente Ejecutivo AFP Popular. (CEDIDA POR AFP POPULAR.)

    La Administradora de Fondos de Pensiones Popular (AFP Popular) y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) firmaron un convenio de cooperación orientado a ejecutar, coordinar y planificar acciones conjuntas que fortalezcan las políticas públicas dirigidas a las personas adultas mayores y contribuyan a la mejora de su calidad de vida.

    El acuerdo se enmarca dentro de la iniciativa "Envejeciendo con dignidad", de AFP Popular, un pilar de su estrategia de responsabilidad social empresarial enfocado en el acompañamiento y bienestar integral de la población adulta mayor del país.

    A través de esta alianza, ambas instituciones unirán esfuerzos técnicos y operativos para desarrollar iniciativas que respondan a las necesidades reales de este sector poblacional, promoviendo un envejecimiento activo, digno y saludable.

    Con el convenio, AFP Popular refuerza su compromiso con la construcción de una sociedad más inclusiva, mientras que Conape fortalece su misión de velar por los derechos y el bienestar de las personas adultas mayores en República Dominicana, señala una nota de prensa. 

    Esfuerzo conjunto

    La firma de este convenio da continuidad a una agenda de colaboración que ambas entidades han venido desarrollando en favor de la población adulta mayor.

    • Entre las iniciativas realizadas conjuntamente figuran la inauguración del Hogar de Día Clemente Pérez, en Pedernales, un centro orientado a brindar atención integral a personas envejecientes; la entrega de más de 2,700 medicamentos y alimentos fortificados para apoyar su bienestar y salud; y la donación de 10 camas de posición destinadas a adultos mayores en condición de vulnerabilidad.

    Durante la firma, Luis Jiménez, vicepresidente ejecutivo y gerente general de la administradora de pensiones, resaltó que "en AFP Popular hemos asumido por años el compromiso de contribuir al bienestar y la dignidad de los adultos mayores, convencidos de que una sociedad más solidaria se construye cuidando a quienes tanto han aportado al país. Esta labor forma parte de nuestra visión de responsabilidad social y de nuestro propósito de generar valor para las personas en cada etapa de sus vidas".

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