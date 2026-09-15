Zonas francas del Cibao piden que diálogo con EE. UU. se desarrolle bajo una visión de largo plazo

La Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao (Azocibao) valoró y respaldó el inicio de las conversaciones entre el Gobierno dominicano y la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) en torno a la agenda comercial bilateral.

Azocibao indicó que para el sector, cuyo principal mercado es la nación norteamericana, el diálogo representa una oportunidad importante para fortalecer la competitividad de las exportaciones dominicanas, preservar el acceso a ese mercado y continuar consolidando al país como un socio confiable para los Estados Unidos dentro de las cadenas de suministro de la región.

"Desde Azocibao reiteramos nuestra disposición de colaborar con las autoridades dominicanas en este proceso, aportando la experiencia, información y perspectiva de nuestras empresas miembros", declaró el gremio a través de un comunicado.

Y agregó que "entendemos que una agenda coordinada entre el sector público y privado contribuirá a identificar oportunidades, atender los retos que enfrenta el sector exportador y promover condiciones que permitan seguir atrayendo inversión, generando empleos y aumentando el valor agregado de la manufactura dominicana".

En este contexto, la asociación consideró fundamental que las conversaciones se desarrollen bajo una visión de largo plazo, que tome en cuenta la realidad productiva del país y la importancia de mantener un marco comercial estable y predecible.

La relación económica con Estados Unidos ha sido determinante para el crecimiento de las zonas francas, la diversificación de las exportaciones y la creación de oportunidades para miles de dominicanos, por lo que su fortalecimiento constituye una prioridad para el desarrollo nacional, precisó.

Confianza en diálogo

Asimismo, la entidad dijo confiar en que este proceso de diálogo permita seguir construyendo sobre los avances alcanzados y encontrar puntos de coincidencia que beneficien a ambas naciones.

Desde el Cibao, donde las zonas francas representan un motor de empleo, inversión y desarrollo, reafirmamos nuestro compromiso de contribuir a una agenda comercial que impulse la producción nacional, fortalezca las cadenas de suministro y permita que la República Dominicana continúe aprovechando las oportunidades que ofrece su estratégica relación con el mercado estadounidense, concluye.