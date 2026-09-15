Barrick Pueblo Viejo implementa iniciativa para fortalecer respuesta ante situaciones de violencia

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful (c), junto a Gisselle Valera, presidenta de Barrick Pueblo Viejo. ( CEDIDA POR BARRICK )

La empresa Barrick Pueblo Viejo anunció la implementación del programa Punto VIDA, una iniciativa liderada por el Ministerio de Interior y Policía para brindar orientación, acogida y canalización institucional a mujeres en situación de riesgo por violencia de género, intrafamiliar o sexual.

La ejecución contó con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y representa un paso más en la articulación entre el sector privado y las instituciones nacionales para fortalecer las capacidades de prevención y respuesta frente a situaciones de violencia.

Gisselle Valera, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, destacó que la participación de la empresa en esta estrategia responde a una convicción que trasciende su labor social.

"Para la empresa, ser parte de la estrategia VIDA: vigilancia, identificación, denuncia y asistencia, y sumarnos a la red de Puntos VIDA es una convicción. Ninguna mujer debería sentirse sola frente a una situación de violencia y todos, desde el sector privado y desde nuestras comunidades, tenemos un rol que cumplir para que la ayuda esté cerca, sea rápida, pero que sobre todo sea humana", declaró Valera.

El programa funciona bajo un esquema de red, en el que colaboradores y contratistas previamente capacitados actúan como primeros respondientes.

Actualmente, la minera cuenta con 66 personas certificadas que pertenecen a distintos departamentos internos y también a empresas contratistas que han colaborado con esta iniciativa, entre las que se encuentran Codemon, ConstrucZambrana, Lilium, Rendering y Presecon, ampliando la capacidad de respuesta de la organización.

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Como parte de esta iniciativa, Barrick Pueblo Viejo cuenta con un Punto VIDA dentro de su Centro de Salud Ocupacional, que funcionará bajo los principios de confidencialidad, respeto y atención centrada en la persona.

La iniciativa

Punto VIDA es una iniciativa del Ministerio de Interior y Policía respaldada por decreto presidencial y articulada con instituciones como el Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional. Su propósito es acercar los servicios de protección y asistencia a las mujeres que los necesitan, sin que necesariamente tengan que acudir inicialmente a un destacamento policial.

En el caso de Pueblo Viejo, la implementación es de carácter interno y está dirigida exclusivamente a colaboradores y contratistas.

Con la certificación la empresa fortalece sus mecanismos internos de prevención, identificación y asistencia, reafirmando su compromiso con una cultura basada en la seguridad, el empoderamiento, la dignidad y la conexión, contribuyendo desde el ámbito laboral a generar espacios donde las personas pueden sentirse acompañadas y encontrar orientación ante situaciones de riesgo o violencia.

Actualmente, las mujeres representan el 29 % de la fuerza laboral de Barrick Pueblo Viejo, y acciones como Punto VIDA refuerzan el compromiso de la operación de consolidarse como un lugar de trabajo seguro, equitativo y libre de violencia para sus colaboradoras.