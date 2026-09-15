Exportaciones crecieron 11.4 % interanual hasta agosto impulsadas por el oro

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) informó que las exportaciones dominicanas alcanzaron 10,563.2 millones de dólares durante el período enero-agosto de 2026, lo que representa un crecimiento interanual de 11.4 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

Este resultado equivale a 1,084.0 millones de dólares adicionales respecto al mismo período de 2025, cuando las exportaciones totalizaron 9,479.2 millones de dólares, y constituye el valor más alto registrado para los primeros ocho meses del año.

Durante enero-agosto de 2026, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por el incremento de las exportaciones de oro en bruto, que alcanzaron 2,019.2 millones de dólares y aportaron 636.2 millones de dólares adicionales, para un crecimiento interanual de 46.0 %.

Al excluir las exportaciones de oro en bruto, el resto de la oferta exportable dominicana registró un crecimiento aproximado de 5.4 %, reflejando el desempeño favorable de otros sectores productivos y la diversificación de las exportaciones nacionales.

Principales productos exportados

Entre los productos de mayor crecimiento figuró el tabaco total o parcialmente desvenado, cuyas exportaciones alcanzaron 189.3 millones de dólares, con un aumento de 120.4 millones de dólares, equivalente a 174.6 % respecto al mismo período de 2025.

También registraron incrementos los artículos y aparatos de ortopedia, con 106.2 millones de dólares adicionales; los disyuntores eléctricos, con 74.2 millones de dólares; los cigarrillos que contienen tabaco, con 69.9 millones de dólares; las barras de hierro o acero sin alear, con 67.6 millones de dólares; y los instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y otras especialidades, con 37.1 millones de dólares.

Otros productos que presentaron resultados favorables fueron las agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares, con 22.2 millones de dólares adicionales; y los catguts estériles y ligaduras, con un aumento de 22.1 millones de dólares.

En cuanto al régimen de exportación, las zonas francas se mantuvieron como el principal componente durante el período analizado, con 6,041.0 millones de dólares y un crecimiento interanual de 4.5 %. A su vez, las exportaciones nacionales alcanzaron 4,309.3 millones de dólares, destacándose por un aumento de 23.8 % respecto al mismo período de 2025.

Vladimir Pimentel F., director ejecutivo de ProDominicana, destacó: "el dinamismo registrado confirma la fortaleza y el potencial de la oferta exportable dominicana, así como la capacidad de nuestras empresas y sectores productivos para aprovechar las oportunidades de los mercados internacionales".

Principales mercados

En torno al dinamismo de mercados estratégicos y de diversificación, Estados Unidos , se mantiene como principal destino de las exportaciones dominicanas , con 5,025.2 millones de dólares y un aumento absoluto de 230.0 millones de dólares.

A estos destinos les siguen Haití, con 921.5 millones de dólares y un crecimiento de 19.4 % ; China, con 285.8 millones de dólares y un aumento de 37.6 %; y Países Bajos, con 355.4 millones de dólares y una variación positiva de 14.2 %, evidenciando oportunidades de crecimiento en mercados regionales, europeos y asiáticos.

Canadá recibió exportaciones por 1,282.1 millones de dólares entre enero y agosto de 2026, 881.9 millones de dólares más que en el mismo período de 2025, con lo que el valor exportado fue 3.2 veces el registrado un año antes.

Le siguió Suiza, con 325.9 millones de dólares y un incremento de 289.2 millones de dólares; ese monto fue cerca de 8.9 veces el alcanzado en igual período de 2025.

Durante el período enero-agosto de 2026, Sánchez Ramírez lideró las exportaciones con 1,893.2 millones de dólares, seguida por Santo Domingo, con 1,875.3 millones de dólares; San Cristóbal, con 1,628.2 millones de dólares; Santiago, con 1,213.2 millones de dólares; el Distrito Nacional, con 959.2 millones de dólares; y La Romana, con 504.2 millones de dólares.

Entre las principales provincias exportadoras, Sánchez Ramírez registró un crecimiento interanual de 40.8 %, mientras que Santiago creció 14.6%, La Romana 14.3 % y San Cristóbal 4.1 %. Asimismo, se destacaron Valverde, con un aumento de 18.8 % y exportaciones por 152.0 millones de dólares; Puerto Plata, con un crecimiento de 35.7 % y 25.7 millones de dólares; y Santiago Rodríguez, con un incremento de 24.4 % y exportaciones por 6.0 millones de dólares.

Durante enero-agosto de 2026, 3,629 empresas exportadoras colocaron productos dominicanos en 165 mercados internacionales, a través de 2,752 líneas de productos, con exportaciones provenientes de 28 provincias, reflejando el alcance territorial, empresarial y comercial de la actividad exportadora nacional.

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