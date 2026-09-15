Primera edición del Foro Punta Cana reúne a líderes para debatir transformaciones de RD

Nairobi Viloria, Hostos Rizik, Jean Luis Rodríguez, Milagros De Camps y Richard Medina en la primera edición del Foro Punta Cana. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La primera edición del Foro Punta Cana 2026, bajo el lema "El país que viene", reunió a representantes de los sectores público, político y empresarial para dialogar sobre las decisiones y transformaciones que marcarán el futuro de la República Dominicana.

El encuentro estuvo compuesto por dos foros temáticos y un conversatorio de cierre sobre el libro Joven Político , con la participación de autoridades, legisladores, empresarios, comunicadores y líderes de opinión.

Infraestructura e inversión

El primer foro, titulado "Infraestructura e inversión: motores del desarrollo económico dominicano", fue moderado por la comunicadora Nairobi Viloria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/foro-punta-cana-cedida-por-gala-media-groupjpg-79b9b112.png De izquierda a derecha Nairobi Viloria, Hostos Rizik, Jean Luis Rodríguez, Paola Rainiery, Milagros De Camps y Richard Medina. (CEDIDA POR GALA MEDIA GROUP)

Durante el intercambio se abordó el papel de la infraestructura en el crecimiento económico, las condiciones necesarias para atraer inversiones y la importancia de impulsar proyectos sostenibles que fortalezcan la competitividad del país y mejoren la calidad de vida de la población.

En este panel participaron Jean Luis Rodríguez, ministro de Vivienda y Edificaciones; Hostos Rizik, director general del Fideicomiso RD Vial; Milagros De Camps Germán, directora de Sostenibilidad de InterEnergy Group, y Richard Medina, economista y consultor.

"Hay que seguir apostando a tener mayores y mejores infraestructuras, porque, sin lugar a duda, es transversal al desarrollo económico del país", afirmó el ministro Rodríguez, quien destacó que el Gobierno ha entregado unas 15,000 viviendas a nivel nacional y prevé sumar otras 5,000 en los próximos meses.

"La infraestructura es el motor de desarrollo de República Dominicana. Hablando de desarrollo regional, hoy tenemos Santo Domingo y Punta Cana conectados con diversas autopistas que permiten llegar en dos horas y media", subrayó, por su parte, Rizik Lugo.

Al referirse a la infraestructura energética del país, De Camps Germán indicó: "Necesitamos aumentar la resiliencia de nuestros sistemas energéticos; reducir la volatilidad y la exposición de los combustibles fósiles, pero, más importante, necesitamos aumentar la capacidad de independencia energética".

Legislación y seguridad

"En el largo plazo, mientras más inversión pública de calidad se hace, más vamos a crecer en el futuro. Si hacemos las carreteras hoy, eso va a permitir que traigan más inversión privada a futuro; eso va a generar más empleos, consumo, turistas y se hace un círculo virtuoso y genera crecimiento económico", explicó el economista Medina.

El evento fue realizado por GALA Media Group en The Westin Punta Cana Resort & Club y

Claves para impulsar el crecimiento

El segundo foro, "Legislación y seguridad jurídica: bases para la inversión y el desarrollo", fue moderado por el periodista Roberto Cavada.

Participaron Amaury Reyes, juez del Tribunal Constitucional; Yorlin Vázquez, jueza de la Suprema Corte de Justicia; Charles Mariotti Jr., diputado del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana; Carmen Ligia Barceló González, diputada por Hato Mayor del Partido Revolucionario Moderno; Liz Mieses, diputada del Partido Revolucionario Moderno; Rogelio Alfonso Genao, diputado del Partido Reformista Social Cristiano, y Franklin Concepción, juez del Tribunal Superior Administrativo.

Los participantes analizaron la importancia de contar con instituciones sólidas, reglas claras y un marco jurídico confiable para generar confianza, proteger las inversiones y promover el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/c00852e7-376c-4708-91d9-88c6716cd3dc-13ce73b2.jpg La jueza Yorlin Vázquez. (CEDIDA POR GALA MEDIA GROUP)

"La Constitución es, ante todo, el mayor plan de desarrollo social, político y económico. La Constitución nos dice: se protege la libertad de empresa, la propiedad privada y nos dice que no se pueden aplicar leyes hacia el pasado, pero tampoco afectar derechos adquiridos", dijo el juez Reyes.

"El Poder Judicial y las leyes que tenemos no corren en el mismo ritmo de los negocios. No debería tampoco correr, porque, al final, el sistema de justicia lo que debe proveerle al usuario es una respuesta sólida en derecho. Todas las innovaciones jurídicas y nuevos modelos de negocios tienen la base en un derecho existente", afirmó la magistrada Vázquez.

En materia legislativa, el diputado Mariotti señaló: "En esta gestión (en la Cámara de Diputados) se ha hecho un esfuerzo por cumplir deudas antiguas que tenía el Congreso dominicano". Sin embargo, advirtió que el país necesita leyes de protección y control ante el auge de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial.

"No necesitamos más leyes. Lo que necesitamos es revisar las que tenemos. República Dominicana necesita desarrollarse en todos sus territorios, no solamente en algunos sitios", indicó la diputada Barceló González.

"La seguridad jurídica conlleva un acercamiento entre el Gobierno, el gobierno local y el empresariado o inversionista. Apostamos a traer capitalidad tanto al Distrito Nacional como a Santiago y a Higüey y Punta Cana", dijo la diputada Mieses.

"En cuanto al tema legislativo, tenemos las herramientas y hay legislativas recientes en el Congreso como la ley de regiones únicos y la ley de ordenamiento territorial", expresó, por su parte, el diputado Genao, quien agregó que la principal deficiencia que tiene el Congreso es "la falta de fiscalización".

Concepción se refirió al arbitraje en las inversiones y subrayó que este sistema otorga mayor confianza por "las reglas jurídicas".

"Un arbitraje se puede decidir por los principios y usos y costumbres de los negocios internacionales. Tiene que ver con una costumbre y normas, que no son de derechos legislados por un Congreso, sino que vienen de buenas prácticas recomendadas por organismos", explicó.

Con la celebración del Foro Punta Cana 2026, GALA Media Group reafirma su compromiso con la creación de escenarios que conecten distintas generaciones, sectores y visiones alrededor de los asuntos fundamentales para el desarrollo de la República Dominicana.

La organización anunció que esta plataforma tendrá continuidad en 2027, con nuevas ediciones dedicadas al análisis de otros temas estratégicos para el presente y el futuro del país.

La primera edición del Foro Punta Cana se realizó con el respaldo de Grupo Puntacana, Grupo Dupla, CEPM y United Petroleum, patrocinadores oficiales del encuentro.