Ser competitivas, la mayor preocupación de las mipymes en el Caribe, incluida RD

El embajador de Barbados ante la OMC, Matthew Wilson (centro), junto a la encargada de asuntos económicos Kathryn Lundquist (izquierda) y la encargada de comunicaciones de la institución, Ivy Zhang (derecha), durante un encuentro con periodistas previo al inicio del Foro Público Mundial 2026. ( SUMINISTRADA )

A pesar de representar entre un 65 % y un 90 % del tejido empresarial mundial, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) siguen presentando dificultades para poderse integrar efectivamente a las cadenas de valor globales.

Es por eso que la competitividad representa la mayor preocupación de los dueños de negocios en el Caribe, incluida la República Dominicana, escenario que se agrava con el limitado acceso al financiamiento (sobre todo para los negocios liderados por mujeres), la falta de bancarización o los altos niveles de informalidad que, en el caso dominicano, rondan el 54 %.

"La mayor preocupación es la competitividad", sostuvo el embajador y representante de Barbados ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Matthew Wilson.

Explicó que esta se encuentra vinculada a varios obstáculos que limitan la capacidad de las mipymes para crecer, invertir y participar en el comercio internacional, entre ellos el financiamiento.

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"Muchos de los bancos todavía son muy reticentes a prestar dinero a las mipymes. Y eso realmente está impidiendo que puedan crecer e invertir", manifestó el diplomático, quien es coordinador general de los grupos informales de trabajo sobre las micro, pequeñas y medianas empresas en la OMC.

El problema de la informalidad

A esta situación se suma la informalidad. Para Wilson, muchos emprendedores temen ingresar al sistema formal y asumir el pago de impuestos, entre otros compromisos fiscales, que actualmente no tienen estando informales.

Sin embargo, recordó que permanecer fuera de la formalidad deja a los negocios sin protección social como acceso a pensiones o seguro médico.

El embajador puso como ejemplo la vulnerabilidad que experimentaron las empresas informales durante la pandemia del COVID-19 y la falta de mecanismos de respaldo cuando ocurren desastres naturales.

"Es realmente importante que continuemos con este esfuerzo para lograr que las mipymes obtengan los beneficios de formalizarse", señaló Wilson en un encuentro con la prensa previo al lanzamiento del Foro Público Mundial 2026 en Ginebra, Suiza.

Pagar impuestos

Preguntado sobre lo complejo que puede resultar el sistema tributario actual para muchas mipymes en la República Dominicana, Wilson afirmó que los trámites tributarios prolongados y poco simplificados reducen los márgenes de ganancia y afectan directamente la competitividad.

"Cuando todos los análisis muestran que la burocracia merma gravemente la competitividad y los márgenes de ganancia, ¿por qué no se aborda de manera más directa en muchas economías?", cuestionó.

Explicó que la burocracia puede dificultar procesos tan sencillos y fundamentales para las mipymes como la apertura de una cuenta bancaria.

"Todas estas cosas pueden tomar tanto tiempo y tener un impacto tan grande en la competitividad. A menudo me pregunto por qué los gobiernos no se toman estas cosas más en serio", expresó.

Para Wilson, los gremios empresariales y las asociaciones de comerciantes contribuyen a acompañar a los negocios en la formalización y en el acceso a financiamiento y capital.

"Su función es más que simplemente defender intereses. Es realmente crear un camino para facilitar que las mipymes se formalicen, puedan captar más inversiones y obtener más financiamiento", indicó.

Desconocer el mercado

La falta de conocimiento sobre cómo operan los intercambios comerciales con otros países hace que resulte aún más difícil exportar para las micro, pequeñas y medianas empresas en el Caribe, lo que también suele ser un motivo de preocupación.

En ese sentido, Wilson consideró que el uso de la inteligencia artificial podría facilitar el acceso a esa información, aunque advirtió sobre la necesidad de verificar su validez y recurrir a fuentes oficiales y confiables.

Cambio climático

Wilson también recordó cuán vulnerables se encuentran las islas del Caribe al cambio climático.

Explicó que los efectos del calentamiento global reducen significativamente la productividad e incluso pueden afectar la infraestructura y el funcionamiento de maquinarias y sistemas de transporte.

Por esta razón, planteó que los pequeños negocios necesitan herramientas para adaptarse a los efectos climáticos y avanzar hacia modelos vinculados con la economía circular.

Parte de las discusiones

El diplomático confirmó, además, que la República Dominicana es uno de los 106 países que participa en el grupo informal de trabajo sobre mipymes de la OMC, espacio desde el cual se busca representar y facilitar la incorporación de las mipymes en la toma de decisiones sobre comercio global.