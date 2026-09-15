El 45 % del comercio mundial lo movilizan los países en desarrollo, resalta la OMC

Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la OMC. ( CEDIDA POR LA OMC )

A pesar de las tensiones geopolíticas que impactan sobre la dinámica del comercio global, los países en desarrollo se mantienen al frente, consolidando su participación con el intercambio de sus bienes y servicios hacia otras economías globales.

Un informe publicado este martes por la Organización Mundial del Comercio (OMC) señala que el intercambio de bienes y servicios generados por los países de ingresos bajos y medios representó el 45 % del comercio mundial en el 2025, casi el doble respecto al 23 % que tenía en el 1995, año en el que se constituyó el organismo multilateral.

En el caso específico de la República Dominicana (miembro de la OMC desde su fundación) los datos publicados por el organismo muestran que la nación caribeña ha incrementado sus intercambios comerciales de manera significativa en las últimas dos décadas, alineados con esta tendencia.

Hasta el 2025, las exportaciones alcanzaron un volumen valorado en 15,579 millones de dólares el año pasado, casi el triple respecto a los 5,737 millones exportados en el 2000, ocupando actualmente el puesto número 86 dentro de las exportaciones globales.

Al encabezar el lanzamiento del Informe del Comercio Mundial en Ginebra, Suiza, la directora general de la OMC, arguyó estos resultados al crecimiento cada vez más acelerado del comercio mundial, lo que permitió a los países pobres "reducir por primera vez la brecha de ingresos con los países ricos desde la Revolución Industrial, hace dos siglos".

En esto coincidió el economista jefe de la OMC, Robert Staiger, quien calificó como "una historia de éxito" el crecimiento del comercio global para las economías de ingresos bajos y medios.

"La integración en el intercambio global ha sostenido el crecimiento, el desarrollo y la convergencia de ingresos, haciendo que la economía global se encuentre menos concentrada", resaltó Staiger durante una rueda de prensa en la que señaló los aspectos más importantes del estudio, en el que también se cuestiona si las bases y principios bajo los que opera la institución multilateral se encuentran al día con las exigencias del mundo de hoy.

Los servicios digitales se quintuplican

Pero no solo se han diversificado los actores que operan en el comercio internacional, sino también qué se compra y qué se vende en los mercados globales.

Los servicios prestados digitalmente se han quintuplicado en las últimas dos décadas, representando actualmente el 55 % de las exportaciones mundiales, un crecimiento que refleja cómo la digitalización está modificando la naturaleza del comercio internacional, según el estudio.

Esto significa que los servicios digitales ya le llevan la delantera al intercambio de bienes tradicionales, lo que representa una transformación de la oferta y la demanda del sistema de comercio global.

"Son muchos los países que tienen un déficit, pero tienen un balance positivo en materia de servicios, incluyendo aquellos que son digitales", remarcó Okonjo-Iweala al dar apertura al foro, que en esta edición recibe a más de 4,000 personas entre delegaciones, sociedad civil, empresarios y líderes del comercio internacional.

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Para la directora general de la OMC, seguir asociando los servicios digitales a empresas que generan empleos de baja calidad es una mentalidad que hay que ir cambiando.

El ritmo acelerado de las nuevas tecnologías ha democratizado su uso, generando nuevas formas de ingreso y, con el alcance de la inteligencia artificial, nuevas posibilidades de hacer negocios.

La disrupción de la IA

Staiger puntualizó que el uso de la inteligencia artificial en el comercio cuenta con el potencial de sumar hasta un 13.2 % al producto interno bruto (PIB) de la economía global en los próximos 15 años.

Esta inserción de la IA en los procesos comerciales, sin embargo, no está exenta de desafíos en términos de privacidad, ciberseguridad y políticas de protección al consumidor que, si bien sirven a intereses nacionales legítimos, pueden fragmentar aún más los mercados.

De este modo, los gobiernos podrían llevar a las compañías digitales a reforzar el cumplimiento, o bien, a generar normas incompatibles entre una jurisdicción u otra, aspectos para los que el marco general de la OMC no fue diseñado en un principio.

"La cooperación se está tornando aún más compleja justo en el momento en el que la profunda integración hace a la cooperación todavía más necesaria", señaló.

Staiger también cuestionó los límites entre las políticas comerciales aplicadas por los gobiernos que busquen salvaguardar sus mercados nacionales a una política que busque saltarse o esquivar el cumplimiento de las normas comunes dentro del sistema comercial global.

"También hay otro problema colectivo. La medida que tome un país para reducir su vulnerabilidad puede incrementar el sentido de vulnerabilidad en otro país, produciendo un ciclo de restricciones y retaliaciones en el comercio", observó.

Sin embargo, resaltó que el estudio defiende cómo las rivalidades comerciales no deberían eliminar necesariamente la cooperación económica entre los países.

"Las reglas predecibles son importantes, sobre todo, para las pequeñas economías, que son las más vulnerables al las negociaciones bilaterales basadas en el poder comercial", remarcó Staiger.

Relevancia internacional

A pesar de los retos que llevan a la OMC a reconocer la necesidad de que sus países miembros discutan reformas para actualizar las directrices de la entidad multilateral al contexto cambiante e incierto al que el comercio se encuentra expuesto, los resultados del informe llevan a la organización a reflexionar que el sistema comercial está siendo "víctima" de su propio éxito.

Resaltó que a pesar de las disrupciones que ha vivido el el 72 % de las cadenas de valor globales aún se movilizan dentro de los términos de las Naciones Menos Favorecidas (NMF) que los 166 miembros de la OMC negociaron y al que se comprometieron legalmente a asumir para sus intercambios comerciales.

"Muchos de los éxitos de la OMC han permanecido, brindando beneficios sustanciales a los negocios y a los hogares de todo el mundo, cada día", manifestó.