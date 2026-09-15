Operadores logísticos destacan la capacidad del país para aumentar el manejo de carga

Mario Chong, presidente de la Asociación Dominicana de Centros y Operadores Logísticos. ( CEDIDA POR ASOLOGIC. )

La República Dominicana cuenta con una capacidad extraordinaria para incrementar el volumen de carga procesada, pero para lograrlo debe consolidarse como un hub de distribución regional, con la capacidad de atraer la recepción de mercancías de diversos mercados, agregarles valor y distribuirlas con eficiencia hacia el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos y otros destinos globales.

Así lo consideró Mario Chong, presidente de la Asociación Dominicana de Centros y Operadores Logísticos (Asologic), quien también llamó a que la promoción internacional del país avance al mismo ritmo que la preparación tecnológica interna, subrayando el impacto real que la digitalización genera en la industria.

"La inteligencia artificial ya está transformando la manera en que las empresas pronostican la demanda, administran inventarios, revisan documentos, detectan excepciones y toman decisiones operativas. Nuestro objetivo con la estrategia Hub RD se resume en una frase muy sencilla: necesitamos buscar más carga y atraer a la República Dominicana operaciones que actualmente se realizan en otros países", declaró.

Sin embargo, Chong precisó que mientras el país a presentar sus ventajas, debe seguir dotando al sector de herramientas tecnológicas que lo preparen para manejar esa demanda con los niveles de eficiencia, visibilidad, seguridad y servicio que exige el mercado global.

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Durante el evento "La nueva era de las operaciones logísticas", realizado por Asologic en alianza con London Consulting Group Caribe, el ejecutivo aprovechó para resaltar los avances gremiales, destacando la incorporación de la reexpedición logística dentro del proyecto de reglamento de la Ley 30-24, iniciativa que permitirá que las mercancías reciban servicios de valor agregado mediante procesos ágiles y adecuados al comercio internacional.

Asistentes virtuales

La dimensión técnica y formativa del evento estuvo encabezada por Diego Páramo, partner de London Consulting Group Caribe, presidente de PulseUp y experto internacional en inteligencia artificial, el cual dictó una conferencia y un taller centrado en la creación de asistentes virtuales adaptados a las necesidades operativas de las empresas participantes.

Sobre el enfoque práctico de la capacitación, Juan Jaramillo, director de operaciones de London Consulting Group Caribe, señaló que "la inteligencia artificial en la gestión logística es una realidad que se está incorporando progresivamente en la industria. En este encuentro nos enfocamos en brindar capacidades prácticas para el desarrollo de asistentes virtuales, permitiendo a los líderes del sector identificar soluciones concretas para agilizar sus procesos y potenciar el talento de sus equipos".

La jornada concluyó con un espacio de interacicón, diseñado para fomentar alianzas estratégicas entre importadores, exportadores, transportistas, agentes aduanales y operadores logísticos, fortaleciendo el ecosistema integrado que requiere el país para competir globalmente.

El evento contó con la participación de directivos, gerentes de operaciones, autoridades y diversos actores de la cadena de suministro, quienes se dieron cita para conocer las oportunidades concretas que ofrece la tecnología para optimizar procesos comerciales.