Planificación, anticipación y presión fiscal retan el desarrollo de infraestructura en el país

La periodista Nairobi Viloria; el director general del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik; el ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez; la vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de InterEnergy Group, Milagros De Camps Germán, y el economista Richard Medina, durante su participación en el panel del Primer Foro Punta Cana. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La planificación, la construcción anticipada de infraestructura y las restricciones que enfrenta la inversión pública figuran entre los principales desafíos de la República Dominicana para sostener el crecimiento económico y responder a sus nuevas necesidades de desarrollo.

Estos retos fueron analizados este martes durante el panel "Infraestructura e inversión: motores del desarrollo económico dominicano", celebrado en el Primer Foro Punta Cana, donde representantes de los sectores público y privado abordaron las necesidades en materia vial, energética, habitacional y de inversión.

El ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, consideró que la planificación constituye un componente esencial para impulsar proyectos capaces de responder a las necesidades económicas y sociales del país.

Rodríguez señaló que los grandes proyectos de infraestructura requieren una visión que trascienda las necesidades inmediatas y permita al Estado acompañar las inversiones privadas que se desarrollan en distintas zonas.

El funcionario citó como ejemplos los proyectos turísticos de Cabo Rojo y Miches, donde la creación de infraestructura pública ha sido necesaria para facilitar nuevas inversiones y ampliar la actividad turística.

"Esa visión es con la que yo creo que hay que seguir trabajando, seguir planificando, y sobre todo, nosotros entender que el mundo cambia y que cada día se hace mucho más necesario nosotros ser competitivos en las diferentes cosas que nosotros hacemos como país", expresó.

La planificación también implica definir cómo serán administradas las obras después de su construcción. En ese sentido, el ecosistema de infraestructura dominicano enfrenta el desafío de avanzar hacia un modelo que combine nuevas inversiones con mantenimiento y conservación de los activos existentes.

El director general del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik, sostuvo que el mantenimiento debe ocupar un lugar central dentro de la gestión de la infraestructura vial para garantizar la continuidad y funcionalidad de las inversiones realizadas por el Estado.

Anticiparse al desarrollo

La infraestructura no solo debe responder al crecimiento cuando este se produce. También debe anticiparse a las necesidades que generarán las nuevas inversiones, especialmente en zonas sometidas a una rápida expansión económica y demográfica.

Milagros De Camps Germán, vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de InterEnergy Group, planteó que el desarrollo alcanzado por Punta Cana muestra la importancia de disponer de infraestructura crítica antes de que se materialicen las grandes inversiones.

Resaltó el papel de empresarios como Frank Rainieri, fundador de Grupo Puntacana, en la consolidación de uno de los principales destinos turísticos del país, desde sus inicios.

Asimismo, De Camps Germán destacó el papel que ha desempeñado la infraestructura energética en la expansión del destino turístico y señaló que las inversiones realizadas de manera anticipada contribuyeron a crear las condiciones para su posterior crecimiento.

"Adelantarse con esa inversión para crear ese ambiente habilitador, que es lo que hace que hoy tengamos este destino, y es un trabajo colectivo; no solamente del sector privado, el sector público también aporta importantemente a la infraestructura crítica", expresó la también exviceministra del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/whatsapp-image-2026-09-15-at-110025-am-ec648a22.jpeg Nairobi Viloria, Hostos Rizik, Jean Luis Rodríguez, Paola Rainieri, Milagros De Camps Germán y Richard Medina, durante su participación en el panel "Infraestructura e inversión: motores del desarrollo económico dominicano", realizado en el marco del Primer Foro Punta Cana. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

De Camps Germán señaló que este principio cobra especial relevancia en el sector energético, debido a que la generación y las redes necesarias para abastecer nuevos proyectos deben estar disponibles antes de que se produzca plenamente la demanda.

"Pero particularmente en el sector energético, que te diría que es un habilitador no invisible, pero que pocos ven. No se ve como un hotel se ve y tiene que llegar antes de que llegue el desarrollo", añadió.

En ese contexto, planteó que el país debe continuar fortaleciendo la generación renovable, la transmisión, la distribución y el almacenamiento de energía para acompañar la expansión económica y aumentar la resiliencia del sistema.

El reto de la inversión pública

A los desafíos de planificación y anticipación se suma la presión que ejerce el servicio de la deuda sobre la capacidad del Estado para financiar nuevas infraestructuras.

El economista Richard Medina advirtió que el creciente peso de los intereses de la deuda pública está reduciendo el espacio fiscal del Gobierno para realizar inversiones, lo que podría afectar la capacidad de crecimiento de República Dominicana en los próximos años.

Medina aclaró que su preocupación no está centrada en la capacidad del país para pagar su deuda, sino en los recursos que debe destinar a cubrir sus intereses y que, en consecuencia, dejan de estar disponibles para inversión pública.

"Yo no tengo preocupación de si la deuda pública dominicana es pagable o no pagable. Yo creo que es pagable", afirmó.

El economista explicó que un mayor gasto destinado al servicio de la deuda reduce las posibilidades de invertir en proyectos capaces de ampliar la capacidad productiva y generar condiciones para el crecimiento futuro.

Los panelistas coincidieron en que estas condiciones generarán una mayor solidez del modelo de alianzas público-privado para la materialización de proyectos que contribuyan al desarrollo nacional, de forma integral.

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