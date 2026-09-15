Viceministro de Comercio afirma posible paro de comerciantes contra comercio chino no tendrá efecto

Ante la evaluación de convocar a un paro nacional de 48 horas en rechazo al comercio chino en la República Dominicana por parte de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), el viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio, Rainiero Luis Martín Olivo Bordas dijo que esa iniciativa es algo que se está trabajando aunque dijo que es algo que no llegará a tener efecto.

"Ayer el presidente Luis Abinader dijo que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tiene varios casos que se están trabajando en fiscalizaciones, el MICM a través de la mesa del comercio ilícito articula acciones con el mismo sector privado y parte de esta mesa trabaja en acciones para atacar esas prácticas que distorsionan la competencia leal", agregó.

El presidente de la FDC, Iván de Jesús García, sostuvo que la propuesta será sometida a consideración de los dirigentes durante un pleno nacional el próximo 25 de septiembre.

Olivo Bordas reconoció que el aumento del precio del petróleo que sobrepasa los 100 dólares el barril es insostenible y dijo que el gobierno seguirá con la implementación del Plan Anticrisis.

Recordó que pese a esto el MICM destinó más de 1,600 millones de pesos en subsidio a los combustibles para la semana del 12 al 18 de septiembre de 2026.

Reclamos

El presidente de la organización, Iván de Jesús García, informó entrevista con Diario Libre que la propuesta a un paro nacional de 48 horas en rechazo al crecimiento de los negocios de capital chino en el país, será sometida a consideración de los dirigentes durante un pleno nacional previsto para el próximo 25 de septiembre.

García explicó que comerciantes de distintas provincias han solicitado a la federación adoptar medidas más contundentes ante la situación.

El dirigente señaló que la decisión final dependerá de lo que determine la asamblea y aseguró que recibe llamadas frecuentes de comerciantes de diferentes puntos del país que manifiestan su preocupación por la expansión de estos establecimientos.