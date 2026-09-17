Entidades anuncian el lanzamiento de la Semana Dominicana en Francia

De izquierda a derecha: Vladimir Pimentel, Eury Vásquez, Sonia Barbry y Daniel Peña. ( CEDIDA POR PRODOMINICANA )

La Embajada de la República Dominicana en Francia, el Centro de Exportación e Inversión (ProDominicana) y la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana (CCIFD), anunciaron el lanzamiento oficial de la Semana Dominicana en Francia (SD26), que se celebrará en París del 17 al 22 de octubre, en coincidencia con el SIAL París 2026, el principal salón mundial del sector agroalimentario.

El programa comercial de la semana incluye tres actividades sectoriales con conferencias, paneles público-privados y espacios de reuniones como:

República Dominicana: plataforma estratégica en el Caribe (zonas francas, manufactura, logística e inversión), en el anfiteatro de Business France, seguido de encuentros de negocios;

Luz verde: energías renovables e inversión, en el Sindicato de Energías Renovables (SER);

República Dominicana Digital: nuevas tecnologías, fintech y ciberseguridad, en Onepoint Live Paris.

A ello se suman reuniones, un programa de compradores y exportadores del sector alimentario en el SIAL y el pabellón de ProDominicana en la feria.

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SD26 es una plataforma de promoción comercial y de inversión entre la República Dominicana y Francia, que se inscribe en la continuidad de las visitas del presidente Luis Abinader a Francia y de sus encuentros con el presidente Emmanuel Macron, según indica una nota de prensa.

Delegación oficial

La delegación gubernamental estará encabezada por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, el Ministerio de Energía y Minas y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), con la participación del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

El programa contempla una visita parlamentaria a la Asamblea Nacional Francesa, sesiones de trabajo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Además, con el acompañamiento del Ministerio de Cultura, se contempla la inauguración de la exposición "Los mundos dominicanos", de José Castillo, en la Maison de l'Amérique Latine, y el lanzamiento del Programa de Residencias Artísticas República Dominicana X Cité internacionale des arts.

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