Codopyme defiende la participación de jóvenes en licitación de Inabie

El presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Fernando Pinales, defendió este jueves la participación de empresas jóvenes en los procesos de licitación del Instituto de Bienestar Estudiantil (Inabie), al señalar que, según las investigaciones, esas compañías están constituidas legalmente.

"Inabie es una institución que tiene más de 2,500 proveedores y en una institución como esa pasa de todo y hay muchas cosas dentro del proceso. Entendemos que esos jóvenes tienen la oportunidad de participar en el proceso y según las investigaciones esas son empresas que están constituidas legalmente", dijo Pinales al ser intervenido por la prensa en el foro Democracia y Gobernanza Sociolaboral.

Anteriormente el director del Inabie, Adolfo Pérez, se refirió al proceso de licitación donde empresas con pocos meses de habilitación y lideradas por jóvenes con edades entre 19 y 24 años que no cuentan con historial financiero, ganaron contratos por unos 110 millones de pesos para suplir el almuerzo escolar en centros educativos de San Pedro de Macorís.

Pérez indicó que el proceso estaba dirigido a Mipymes, que promueve a jóvenes a emprender y que no era necesario contar con experiencia previa para participar. Esto tras cuestionamientos en torno a la participación de compañías de reciente creación dirigidas por jóvenes de Azua.

Defensa de Inabie

Pinales defendió al Inabie con relación a la utilería escolar y la jornada extendida, tras supuestas irregularidades en esa institución.

"Nosotros defendemos a Inabie y los procesos que se llevan a través de la institución. Defendemos la posición de su director que quiere darle prioridad a la producción nacional. Esos zapatos y utilería escolar que se suple en el Inabie debe ser producida por la industria nacional y no como se pretende que sean importadas", agregó.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) había acusado al Inabie de provocar una compra de urgencia para la adquisición de zapatos escolares que, según destacó, favorecería la importación de calzado sintético de menor calidad con un costo similar al de los fabricados por productores dominicanos.

Además, algunos suplidores ya se han manifestado en protesta por supuestas irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para los periodos 2026-2027 y 2027-2028.

En torno a la jornada extendida, Pinales dijo que es muy complejo ya que hay 3,000 oferentes y resultan aproximadamente 1,750 adjudicados, de los cuales más de 1,000 empresas se quedan fuera de cocina, pero los que no quedan adjudicados quedan habilitados.

"Codopyme representa más del 90 % de todo lo que se produce en Inabie. Nosotros despachamos el desayuno escolar, la jornada extendida y la utilería a través de empresas que pertenecen a Codopyme. Todo lo que se suple en Inabie lo suplimos nosotros y esa es una institución que cuenta con un presupuesto de 42,000 millones de pesos que equivale a más de cinco ministerios y hay muchos ojos puestos en esa institución", agregó.

Comercios chinos

El presidente de Codopyme afirmó que el actual gobierno dominicano ha dejado abandonado al comercio local.

"Antes los chinos iniciaron con los pica pollo, pero ahora ya no hay pica pollo dominicanos y eso mismo está pasando con el comercio: iniciaron con tiendas en algunos lugares y ahora están en el país entero pero este gobierno ha dejado abandonado al comercio local", agregó.

Dijo que son muy pocos los comercios chinos que aceptan tarjetas de crédito y que dan comprobantes fiscales. Dijo que el gobierno tiene sistema de fiscalización para emitir comprobantes fiscales, pero los chinos no hacen parte de él.

Se refirió a los comercios dominicanos de la avenida independencia, la avenida Duarte y Villa Consuelo y dijo que estos han desaparecido, prácticamente.

Valoró que el Ministerio de Industria y Comercio ha realizado la mesa del comercio ilícito para tratar el tema y que el Ministerio de Trabajo haya cerrado dos negocios chinos y los obligó a que sus empleados estén inscritos en la TSS y que contraten dominicanos.