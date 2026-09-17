Constanza Agroindustrial celebra 40 años de innovación y crecimiento

Raúl Peralta Abreu, gerente general de Constanza Agroindustrial. ( FOTO CEDIDA POR CONSTANZA AGROINDUSTRIAL )

Constanza Agroindustrial celebró cuatro décadas de operaciones, período en el que pasó de introducir el ajo en pasta en el mercado dominicano a desarrollar un portafolio de productos y alcanzar presencia internacional.

La empresa inició sus actividades el 26 de julio de 1986 con la primera producción de ajo en pasta Constanza, que abrió una nueva categoría en el país. Desde entonces, ha incorporado sazonadores líquidos y en polvo, salsas, vinagre, orégano y mayonesa, entre otros productos destinados a consumidores nacionales y extranjeros.

Prepara nueva etapa

Su gerente general, Raúl Peralta Abreu, anunció que la compañía se prepara para una etapa de crecimiento, centrada en modernizar sus procesos e instalaciones, fortalecer la capacidad productiva, ampliar su oferta y conquistar nuevos mercados.

"Nuestro compromiso es continuar escuchando a los consumidores, comprender cómo evolucionan sus necesidades, seguir innovando y llevar la calidad y el sabor de Constanza cada vez más lejos", expresó.

La compañía comercializa sus productos en Walmart, en Estados Unidos, experiencia que utilizará como plataforma para ampliar su presencia regional, sin abandonar su apuesta por la producción nacional ni el carácter familiar de la organización.

Peralta Abreu reconoció a colaboradores, clientes, consumidores, suplidores y entidades financieras que han acompañado la trayectoria de la empresa. Atribuyó los logros alcanzados a generaciones que hicieron suya la visión de los fundadores.

La celebración reunió a más de 300 representantes de los sectores empresarial, político, productivo y financiero. Asistieron el expresidente Danilo Medina; los empresarios Pedro Brache, Manuel Corripio y Manuel Pozo Perelló; Zoraima Cuello; Roberto Serrano, de la Junta Agroempresarial Dominicana; Osmar Benítez y Karel J. Castillo, presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/ab0f3e2f-3255-452f-b2ef-201df9912377-086427bc.jpg El expresidente Danilo Medina (izquierda), a la derecha, el empresario Pedro Brache. (FOTO CEDIDA POR CONSTANZA AGROINDUSTRIAL)

Los actos incluyeron una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América, presidida por monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo y concelebrada por monseñor Santiago Rodríguez, obispo de San Pedro de Macorís.