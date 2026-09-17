La ONEC plantea competencia no puede reducirse al incumplimiento legal por parte de empresas

Jennifer Troncoso, directora ejecutiva de ONEC. ( CEDIDA POR LA ONEC )

La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) criticó que las compañías que cumplen con sus obligaciones fiscales, laborales y regulatorias sean vistas como menos competitivas o más costosas frente a aquellas que reducen sus costos mediante evasión fiscal u otros incumplimientos.

"La competencia no puede reducirse a quién evade más impuestos o incumple más obligaciones. Cumplir la ley no puede convertirse en una desventaja competitiva", consideró Jennifer Troncoso, directora ejecutiva de ONEC.

La posición de la organización se produce en momentos en que la Dirección General de Aduanas (DGA) ha fortalecido sus procesos de fiscalización.

La DGA informó que durante el primer semestre de 2026 recuperó 1,652 millones de pesos en impuestos no declarados correspondientes a 389 importadores asiáticos, además de ampliar las verificaciones posteriores al despacho en establecimientos comerciales de Santo Domingo y Santiago.

La ONEC considera que estos resultados evidencian la importancia de continuar fortaleciendo los controles, especialmente en un contexto en el que la economía dominicana mantiene un ritmo de crecimiento superior al dinamismo observado en la actividad comercial formal.

Impacto sobre el fisco

Para Troncoso, el impacto trasciende a las empresas. La evasión y otros incumplimientos reducen los recursos que deben ingresar al Estado y generan distorsiones para quienes sí asumen las obligaciones establecidas por la legislación.

"Esto no se trata de limitar la competencia, sino de garantizar que todos compitamos bajo las mismas reglas. Cuando una fiscalización determine incumplimientos, deben aplicarse las sanciones correspondientes y, en aquellos casos donde se comprueben ilícitos que por su naturaleza ameriten judicialización, los procesos deben llegar a las instancias competentes", puntualizó.

ONEC reiteró que una competencia sana debe fundamentarse en eficiencia, innovación, calidad, precios y buen servicio, y no en ventajas obtenidas a partir del incumplimiento de las obligaciones que corresponden a quienes participan en el mercado.