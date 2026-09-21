Amchamdr anuncia la Semana Dominicana 2026 con enfoque en comercio y negocios

Fachada de la Cámara Americana de Comercio ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO. )

La Cámara Americana de Comercio en la República Dominicana (Amchamdr) anunció la Semana Dominicana 2026, a desarrollarse del 28 de septiembre al 1 de octubre en Washington y Nueva York, Estados Unidos, con la participación de 45 ejecutivos empresariales dominicanos.

Durante cuatro días, la programación abordará temas de relevancia para la competitividad y las relaciones comerciales entre ambos países, incluyendo nearshoring, cadenas de suministro resilientes, manufactura avanzada, ciencias de la vida, seguridad energética, minerales críticos, tierras raras, aviación, conectividad, facilitación del comercio, inteligencia artificial, inversión y mercados de capitales.

"Semana Dominicana ofrece una plataforma para que el sector privado pueda dialogar directamente con empresas y tomadores de decisiones de Estados Unidos sobre las oportunidades, capacidades y alianzas que pueden continuar fortaleciendo los vínculos comerciales entre ambos países", afirmó Francesca Rainieri, presidenta de Amchamdr.

Agenda y temas clave

La agenda contempla encuentros especializados en sectores estratégicos:

Inteligencia artificial y mipymes: un diálogo junto al Trust for the Americas , el MICM y la U.S. Chamber of Commerce sobre adopción práctica de inteligencia artificial y competitividad digital.

y mipymes: un diálogo junto al , el y la U.S. Chamber of Commerce sobre adopción práctica de y competitividad digital. Minerales críticos y energía: una sesión en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto al ministro de Energía y Minas, Joel Santos , para abordar las oportunidades vinculadas a tierras raras, minerales críticos e inversión energética.

y energía: una sesión en el (BID) junto al ministro de Energía y Minas, , para abordar las oportunidades vinculadas a tierras raras, e inversión energética. Manufactura avanzada y cadenas de suministro : conversaciones sobre las capacidades productivas de la República Dominicana, incluyendo ciencias de la vida y otros sectores integrados a cadenas regionales de valor.

y : conversaciones sobre las capacidades productivas de la República Dominicana, incluyendo y otros sectores integrados a cadenas regionales de valor. Aviación y conectividad: un encuentro con el IDAC para abordar infraestructura aeroportuaria , conectividad, cooperación regulatoria y el papel del transporte aéreo en el comercio regional.

y conectividad: un encuentro con el para abordar , conectividad, cooperación regulatoria y el papel del transporte aéreo en el comercio regional. Facilitación del comercio : una sesión junto a la Washington International Trade Association (WITA) dedicada al comercio internacional y a los mecanismos que contribuyen a facilitar y hacer más eficiente el intercambio transfronterizo.

: una sesión junto a la (WITA) dedicada al comercio internacional y a los mecanismos que contribuyen a facilitar y hacer más eficiente el intercambio transfronterizo. Inversión y mercados de capitales: en Nueva York, la delegación sostendrá encuentros con instituciones como Visa, la New York City Bar Association y JPMorgan, con conversaciones vinculadas a servicios financieros, infraestructura, capital e inversión.

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El programa incluirá además un encuentro Americas Connect en Google, así como reuniones con agencias del Gobierno de Estados Unidos, organizaciones empresariales y otras instituciones vinculadas a las relaciones económicas y comerciales entre ambos países.

Participación oficial

La agenda reunirá a líderes del sector privado dominicano y funcionarios del Gobierno con empresas estadounidenses, representantes gubernamentales, instituciones financieras y otros actores vinculados al comercio y la inversión, con el propósito de fortalecer el diálogo y explorar nuevas oportunidades de integración económica entre la República Dominicana y Estados Unidos.

La delegación oficial contará con la participación del ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza; el de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó; el de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; el de Energía y Minas, Joel Santos; el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Igor Rodríguez; el viceministro del MICM, Daniel Peña; la viceministra de Exteriores, Celinés Toribio, y el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Alejandro Campos.

Este evento es patrocinado por el Círculo Élite de Amchamdr: Citi, Grupo Rica, Squire Patton Boggs, Inicia, AES, Grupo Humano, HIT Puerto Río Haina, Grupo SID, Grupo Puntacana, Altice, Grupo Estrella, Grupo Viamar, DP World, Claro, Banco Santa Cruz y Cervecería Nacional Dominicana y demás entidades.