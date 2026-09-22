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Dirección General de Aduanas
Dirección General de Aduanas

Aduanas determina más de RD$66 millones en diferencias de impuestos a comercios chinos

La institución contabiliza 14 casos de fiscalizaciones post despacho finalizados y 51 en proceso

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    Aduanas determina más de RD$66 millones en diferencias de impuestos a comercios chinos
    Inspectores de Aduanas durante un operativo. (CEDIDA POR ADUANAS)

    La Dirección General de Aduanas (DGA) encontró 66.4 millones de pesos en diferencias de impuestos entre enero y agosto, tras reforzar las fiscalizaciones post despacho a comercios de capital chino, contabilizando 14 casos finalizados y 51 en proceso.

    • Según la DGA, la fiscalización post despacho es un mecanismo que le permite continuar verificando las operaciones de importación aún después de que las mercancías hayan sido despachadas, con el propósito de comprobar la correcta declaración y determinación de los impuestos correspondientes.

    El organismo recaudador realiza actualmente intervenciones de fiscalización en establecimientos comerciales ubicados en Moca, provincia Espaillat, y en La Vega.

    Dentro de los comercios fiscalizados producto de estos operativos, se encuentran la Supertienda Importadora Wu S.R.L, ubicada en Moca, y Supertienda Importadora 3w S.R.L, en La Vega, entre otras.

    Continuidad de controles

    La institución reiteró que mantendrá las fiscalizaciones en puertos, aeropuertos y establecimientos comerciales, en el ejercicio de las facultades otorgadas por la legislación aduanera.

    El programa continuará priorizando operaciones de riesgo y fortaleciendo los mecanismos de control, trazabilidad y cumplimiento en favor de un comercio más seguro y transparente.

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