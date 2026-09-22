La ONEC y Agexport acuerdan fortalecer vínculos entre sector empresarial de RD y Guatemala

Paola A´lvarez, gerente de Fomento Internacional de Exportaciones de Agexport, y Jenniffer Troncoso, directora ejecutiva de ONEC. ( CEDIDA POR LA ONEC. )

La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) formalizaron una alianza para fortalecer los vínculos entre el sector empresarial de República Dominicana y Guatemala, así como promover nuevas oportunidades de comercio y cooperación entre ambos mercados.

A través de esta alianza, las entidades procurarán facilitar el acercamiento entre sus empresas asociadas, promover el intercambio de información sobre los respectivos mercados e identificar áreas de interés que puedan traducirse en relaciones comerciales y nuevas oportunidades de negocios.

"Para ONEC, esta alianza representa una oportunidad para ampliar el acceso de nuestras empresas a información, contactos y nuevas alternativas comerciales. Queremos que este acercamiento genere un diálogo sostenido que permita identificar oportunidades concretas, siempre de acuerdo con las necesidades y prioridades de cada empresa", expresó Jenniffer Troncoso, directora ejecutiva de ONEC.

En tanto, Paola Álvarez, gerente de Fomento Internacional de Exportaciones de Agexport, destacó el interés de la organización guatemalteca en acompañar a los empresarios dominicanos interesados en explorar ese mercado y facilitar conexiones con exportadores de productos y servicios.

Oportunidades comerciales bilaterales

Durante el encuentro también se presentaron oportunidades de negocios bilaterales, alternativas de inversión en Guatemala y experiencias de empresarios dominicanos que mantienen relaciones comerciales con ese país.

El acuerdo fue suscrito en el marco del encuentro "Guatemala más cerca de lo que te imaginas", celebrado en Santo Domingo, donde empresarios y representantes de organizaciones dominicanas conocieron la oferta exportable de Guatemala y las posibilidades de inversión y desarrollo de negocios entre ambos países.

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Como parte de esta labor, se promovió el acercamiento con organizaciones empresariales y la gestión de alianzas estratégicas orientadas a ampliar los vínculos entre ambos sectores privados y fortalecer el posicionamiento de la oferta exportable guatemalteca en República Dominicana.

La alianza forma parte de los esfuerzos de ONEC por generar espacios de conexión y acceso a información que permitan a sus empresas asociadas evaluar nuevos mercados, fortalecer sus relaciones empresariales y explorar alternativas que contribuyan al desarrollo del comercio dominicano.