Las exportaciones hacia Haití crecen, pero importaciones cayeron entre enero-agosto 2026

Intercambio comercial entre Haití y RD. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

Mientras las exportaciones dominicanas hacia Haití alcanzaron los 921, 48 millones de dólares entre enero y agosto de 2026, tras crecer 19.41 % interanual, las importaciones de productos haitianos cayeron 86.99 %, hasta situarse en 680,000 dólares, según la Dirección General de Aduanas (DGA).

El documento dice que las exportaciones del régimen nacional reflejaron una variación de 36.06 % y las de zonas francas una variación negativa de -32.98 %.

Desde el punto de vista de la participación, cerca de 77.97 % de las exportaciones son del régimen nacional, el 32.29 % de zonas francas, el 5.12 % de admisión temporal y el 3.62 % restante al régimen de reexportación.

Productos principales

Durante los primeros ocho meses del 2026, el 80.69 % de las exportaciones hacia Haití dentro del régimen de zonas francas se concentraron en artículos como: t-shirts, camisetas interiores, artículos para el transporte, tejidos de algodón y demás.

En ese período, las exportaciones del régimen nacional fueron constituidas por productos como barras de hierro, cementos hidráulicos, harina de trigo, entre otros.

El documento sostiene que mientras las importaciones vinculadas con el régimen zonas francas mostraron un porcentaje negativo de -91.87 % y las de despacho a consumo -25.67 %, el 57.84 % de todas las importaciones son del régimen de zonas francas y el 42.16 % de despacho a consumo.

Los trapos, cordeles, cuerdas, cordajes, poliacetales, camisas, blusas, alcohol etílico y artículos para el transporte constituyeron el 96.73 % de las importaciones durante enero-agosto del 2026.

Otros productos como los insecticidas, alcohol etílico y trapos totalizaron el 95.48 % de las importaciones en el régimen nacional.

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