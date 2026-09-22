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Qik Banco Digital Dominicano
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Qik Pro supera un millón de compras con su tarjeta y entrega más de RD$45 MM en cashback

La entidad informó que sus clientes realizaron más de 326 mil pagos rápidos y sin contacto a través de las principales billeteras digitales

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    Qik Pro supera un millón de compras con su tarjeta y entrega más de RD$45 MM en cashback
    Arturo Grullón, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Qik Banco Digital Dominicano. (CEDIDA POR QIK)

    Qik Banco Digital Dominicano, filial de Grupo Popular y primer neobanco del país, informó que, a través de su ecosistema financiero Qik Pro, sus clientes han efectuado más de un millón de compras con su tarjeta de crédito y han recibido a cambio más de 45 millones de pesos en cashback.

    "Qik Pro nació con la intención de ir más allá de una oferta tradicional de productos financieros. Queríamos construir una experiencia que entendiera mejor cómo viven nuestros clientes, cómo consumen, cómo ahorran y qué valoran. Los resultados de este primer año nos confirman que existe una oportunidad importante para seguir profundizando esa relación especial a través de mayor personalización, simplicidad y valor", afirmó Arturo Grullón, vicepresidente ejecutivo y gerente general de la entidad.

    • Uno de los principales atributos de Qik Pro es su programa de cashback personalizado, que permite a cada cliente recibir hasta un 5 % de devolución en su categoría de consumo favorita o distribuir el beneficio entre dos categorías, entre otros beneficios, según indica una nota de prensa del banco.

    La adopción de nuevas formas de pago también ha sido significativa durante el primer año de Qik Pro. Los clientes realizaron más de 326 mil pagos rápidos, seguros y sin contacto a través de las principales billeteras digitales, como Apple Pay y Google Pay.

    La tarjeta de crédito Qik Pro cuenta, además, con facturación de doble saldo en pesos dominicanos y dólares estadounidenses y tecnología LED Airlight. Al no incorporar banda magnética, añade una capa adicional de seguridad en las transacciones.

    Categorías de consumo

    En el mercado local, las principales categorías de consumo de los clientes son supermercados, alimentos y bebidas, tiendas por departamentos, combustible, salud y servicios. En el extranjero, predominan alimentos y bebidas, moda, supermercados, servicios, tiendas por departamentos, viajes y entretenimiento.

    A un año de su lanzamiento, Qik Pro continúa evolucionando con el objetivo de ofrecer una experiencia financiera cada vez más personalizada, sencilla y conectada con las necesidades y preferencias de sus clientes. 

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