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Competitividad industrial
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Anuncian ganadores de Galardones Industriales

La Asociación de Industrias creó estos reconocimientos en el año 2014

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    Anuncian ganadores de Galardones Industriales
    Juan José Attias Hamna, empresario. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

    La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) anunció ayer los ganadores de los Galardones Industriales 2026: el empresario Juan José Attias Hamna, quien recibirá el Galardón al Mérito Industrial; Industrias Banilejas (Induban), reconocida con el Galardón a la Industria Dominicana, y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), que recibirá el Galardón a la Labor Institucional en Apoyo al Sector Industrial.

    Los galardonados fueron seleccionados luego de que se conocieran las ternas presentadas por el Comité Ejecutivo de la AIRD, elaboradas a partir de las nominaciones realizadas por los socios del gremio.  Serán entregados en una ceremonia el próximo 27 de octubre.

    Sobre los galardonados

    El Galardón al Mérito Industrial se le otorgó a Attias Hamna en reconocimiento a una trayectoria de más de seis décadas.

    El premiado convirtió a Colchonería y Mueblería La Nacional en el núcleo de un grupo industrial y comercial integrado.

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    Induban, fundada en 1945 por Manuel de Jesús Perelló, cuenta con más de 80 años de operaciones y recibe el reconocimiento que pondera aspectos como trayectoria, posicionamiento, innovación, calidad, buenas prácticas y sostenibilidad.

    Finalmente, Digemaps se destaca por su contribución regulatoria y de apoyo al sector.

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