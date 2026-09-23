Expertos plantean los retos que RD debe enfrentar para impulsar la innovación en los negocios

Jesus Rafael Fernandes durante su exposición sobre los casos de éxito en Clínica Abreu. ( DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ )

La velocidad con la que avanzan la inteligencia artificial (IA), la tecnología y los nuevos modelos de negocio está obligando a los países a replantearse qué capacidades necesitan para mantenerse competitivos. República Dominicana no escapa a ese desafío y, de cara a la próxima década, enfrenta el reto de transformar la innovación en una herramienta de desarrollo que alcance a sus empresas, instituciones y ciudadanos.

Ese debate fue la columna vertebral del Humano Innovation Summit 2026, un encuentro que reunió en Santo Domingo a líderes empresariales, expertos nacionales e internacionales para analizar los cambios que marcarán el futuro de los negocios y del país, con especial atención en la inteligencia artificial, la experiencia del cliente, el liderazgo y las capacidades necesarias para innovar.

Jesus Rafael Fernandes, presidente ejecutivo de la Clínica Abreu, explicó que la robótica no llegó para reemplazar al cirujano, sino para ayudarlo, permitiéndole hacer incisiones en los lugares puntuales, de menor tamaño y, por ende, menor sangrado para el paciente.

El centro médico, pionero en el país con la implementación del robot para cirugías Da Vinci, apuesta a la medicina de precisión con tratamientos adaptativos de acuerdo a la sintomatología y diagnóstico de cada paciente.

"Para llegar a ese punto, en Clínica Abreu tenemos 16 años invirtiendo en tecnología", indicó.

Creando experiencias

El expositor peruano Rodrigo Fernández de Paredes centró su charla en la importancia de crear experiencias para el usuario, pasando de simplemente vender productos a diseñar productos y servicios con precios competitivos, haciendo las cosas diferentes pero basado en datos, no en corazonadas.

"El futuro no es digital, es humano. Satisface lo esperado, enamora lo inesperado. Hay que automatizar, hacer más eficiente el viaje sin deshumanizar", comentó.

Fernández de Paredes llamó a ser proactivos, sin importar el rubro al que se dedique y buscar los puntos de mejora.





De su lado, Karla Portela, moderadora del panel "Más allá del sector: La nueva experiencia del cliente", recordó que el cliente siempre busca donde se ha sentido mejor y donde ha tenido la mejor experiencia.

De ahí la importancia de personalizar el trato en la medida de lo posible.

"El cliente tiene que sentir que lo conocemos, más no que lo vigilamos", intervino Deinel Cárdenas, uno de los panelistas invitado.

La IA se democratiza

Juan Carlos Restrepo, VP de Tecnología en Humano, aseguró que "la IA se democratiza, la verdad no. La IA ya es algo que está a la disposición de todo el mundo. Nunca había sido tan fácil acceder a ella. La clave es saber cuándo darle un uso correcto con la realidad de mi negocio porque una herramienta por sí misma no resuelve nada".

Citó el ejemplo de Grupo Humano, donde el 98 % de los chats son atendidos sin interacción humana y gracias a IA se logró optimizar procesos, bajando de ocho días a tres minutos el tiempo de emisión de una póliza de forma automática.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Carlos Mitnik, VP Ejecutivo y Gerente General de Humano Seguros, con el tema "El compromiso de Humano Seguros con el futuro", seguido de una reflexión final bajo el título "El futuro se diseña hoy: ¿Qué vamos a hacer con lo que viene?".

Con esta iniciativa, Humano Seguros reunió a líderes de diferentes sectores para abrir una conversación sobre las decisiones, capacidades y oportunidades que definirán el futuro de los negocios y de República Dominicana.