República Dominicana atraería aún más eventos con centro de convenciones

Martin Boyle,CEO de la Asociación Internacional de Organizadores Profesionales de Congresos. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

El turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones está adquiriendo cada vez más relevancia en la República Dominicana, lo que le permitió al país ser la sede de hasta 31 eventos internacionales solo en el 2025.

Pero para el director ejecutivo de la Asociación Internacional de Organizadores Profesionales de Congresos (Iapco, por sus siglas en inglés), Martin Boyle, la construcción de un centro de convenciones pudiera posicionar aún más al país como destino de eventos de negocios.

El Gobierno adquirió en 2025 parte de los terrenos del Hotel Santo Domingo para construir un centro de convenciones. En junio, el ministro David Collado informó que la demolición comenzaría unos tres meses después. Hasta el momento, no se observan trabajos.

"Pienso que un centro de convenciones, creado específicamente para ese propósito en Dominicana, ayudaría a atraer más de esas conferencias y congresos a gran escala para incrementar aún más esa cifra", aseguró Boyle tras participar ayer en el SDQ MICE 2026, una plataforma de promoción y de networking de este segmento en el país.

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Boyle explicó que los clientes de las grandes asociaciones internacionales suelen buscar espacios de gran capacidad abiertos, flexibles y que puedan dividirse en distintas áreas.

"Pienso que un centro de convenciones que pueda albergar a 3,000 o 4,000 participantes sería muy interesante para considerarse en el futuro", aseveró.

Indicó que debe tratarse de una ubicación estratégica, accesible a los principales hoteles de la ciudad y rutas de transporte, por lo que hay que diseñar un centro capaz de responder a las necesidades de los eventos de los próximos 15 años.

Posicionamiento

Al disertar en la apertura del evento, Boyle mostró la evolución del país en el turismo de convenciones con datos de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), que muestra que la República Dominicana celebró hasta 31 eventos internacionales el año pasado, nueve más que los 22 celebrados en 2024.

Esto deja al país en una menor proporción que sus pares de la región: países como Costa Rica celebraron 44 convenciones el año pasado, Panamá 45 y Colombia y México celebraron 158 y 191 eventos, respectivamente.

Necesidad

La vicepresidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Angie Lendor, aseguró que una infraestructura de este tipo cambiaría la ciudad de Santo Domingo, diversificando el turismo.

En esto coincidió la a presidenta de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, Gina Eli, quien consideró la obra como "sumamente necesaria" para incrementar la capacidad instalada de eventos de alto nivel en Santo Domingo.