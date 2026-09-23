República Dominicana aumenta su cuota de exportación de azúcar a Estados Unidos

La República Dominicana podrá exportar 201,274 toneladas métricas de azúcar de caña cruda a Estados Unidos durante el año fiscal 2027, tras recibir una asignación adicional de 11,931 toneladas. La nueva cuota supera en un 6.3 % la del período anterior.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) publicó la decisión este miércoles en el Registro Federal. Washington redistribuyó entre 28 países 55,993 toneladas que había retirado de la asignación de Brasil. A la República Dominicana le correspondió el 21 % de ese volumen, la mayor porción otorgada a un solo país.

Con el ajuste, la participación dominicana en la cuota azucarera estadounidense para proveedores extranjeros pasa del 16.9 % al 18 %. El volumen total de ese mecanismo asciende a 1,117,195 toneladas.

Reacción oficial

El canciller Víctor "Ito" Bisonó atribuyó la mayor asignación a la confianza en el país como socio comercial y afirmó que representa oportunidades para la producción nacional, el empleo y la generación de divisas.

Indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores dará seguimiento, junto con otras autoridades y el sector productivo, al aprovechamiento de la cuota.

El mecanismo permite que el azúcar dominicano entre al mercado estadounidense con un arancel preferencial.

Las nuevas cantidades podrán exportarse desde el 1 de octubre de 2026, cuando comienza el año fiscal de Estados Unidos.