Vicepresidente de El Salvador comparte con empresarios dominicanos durante visita a RD

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, junto a Yossi Abadi, Juan Tomás Díaz y destacados empresarios dominicanos durante el almuerzo ofrecido en su honor en Santo Domingo. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El empresario y abogado Yossi Abadi ofreció un almuerzo en su residencia en Santo Domingo en honor al vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien llegó al país para participar en la presentación en República Dominicana del libro Cero Crimen, obra de Abadi publicada por Editorial Planeta.

El encuentro reunió a importantes líderes del sector empresarial dominicano, entre ellos Juan Tomás Díaz, presidente de United Petroleum y de Save the Children Dominicana, y socio de Yossi Abadi en Gray Line El Salvador, iniciativa empresarial que recientemente inició operaciones en ese mercado centroamericano.

También participaron Manuel Corripio, Rita Abinader, María José Hidalgo, Ramón Ernesto Morales, José Ramón Brea, Pedro Pérez González, Pedro Estrella, entre otras personalidades.

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Presentación del libro Cero Crimen

Cero Crimen narra la transformación experimentada por El Salvador en materia de seguridad y el proceso que ha colocado al país como referente regional en la reducción de la criminalidad. Desde su lanzamiento en El Salvador, el libro se ha posicionado entre los diez títulos más vendidos, de acuerdo con la información suministrada sobre la obra.

Durante el almuerzo, los asistentes conversaron sobre la experiencia salvadoreña en materia de seguridad, las oportunidades de cooperación entre ambas naciones y el creciente interés de empresarios e inversionistas dominicanos en ampliar su presencia en Centroamérica.

Abadi, quien además funge como cónsul honorario de El Salvador en Israel y es CEO de Bretagne Holding Limited, desarrolladora del proyecto Alba Bay en Montecristi, agradeció la presencia del vicepresidente Ulloa y de los empresarios invitados.