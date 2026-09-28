Entidades firman acuerdo para promover el comercio y negocios entre RD y Guatemala

Paola Álvarez, gerente de Fomento Internacional de Exportaciones de Agexport, y el primer vicepresidente de Aneih, Francis Mateo. ( CEDIDA POR LA ANEIH )

La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih) y la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) firmaron un memorando de entendimiento para promover el desarrollo de negocios, el intercambio de información comercial estratégica y la vinculación entre empresas guatemaltecas y miembros del gremio.

El acuerdo fue firmado por el primer vicepresidente de la entidad, Francis Mateo, y la gerente de Fomento Internacional de Exportaciones de Agexport, Paola Álvarez, con el objetivo de aumentar la vinculación directa de negocios entre ambos países.

Mateo destacó que el convenio debe convertirse en un canal permanente para conectar a las empresas de ambos países e identificar productos dominicanos con capacidad de exportación hacia Guatemala, así como artículos de ese país que puedan ser comercializados en República Dominicana.

En ese sentido, planteó que el intercambio debe convertirse en una plataforma permanente de comercialización y cooperación, que permita generar oportunidades y proyectos para ambas entidades y fortalecer los lazos comerciales entre las dos naciones.

En tanto, Álvarez señaló que existe un trabajo importante por realizar para que las empresas dominicanas conozcan las oportunidades que Guatemala puede representar para sus negocios.

Productos identificados

Indicó que Guatemala ya es el principal proveedor de algunos bienes para República Dominicana, entre ellos detergentes y productos de limpieza para el hogar, y que también exporta, aunque en menor cantidad, productos que el país importa actualmente de Italia, Francia y Alemania.

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Señaló que identificaron 26 productos en los que se concentrarán para analizar oportunidades comerciales y destacó que Guatemala podría aportar a la cadena de distribución regional, con exportaciones potenciales hacia República Dominicana por 2,556 millones de dólares.

Entre los compromisos asumidos figura la organización de encuentros empresariales, ruedas de negocios y misiones comerciales, tanto virtuales como presenciales, para propiciar contactos entre empresas y facilitar nuevas oportunidades comerciales.

Asimismo, las entidades establecerán un canal para el intercambio de información sobre tendencias de mercado, perfiles de demanda y oferta, con el propósito de acelerar negocios, respetando la confidencialidad, la legislación aplicable en materia de datos personales y las autorizaciones correspondientes cuando se trate de información comercial sensible.

El acuerdo también contempla la identificación de proveedores y demanda. Ambas partes actuarán como facilitadoras para identificar empresas de sus respectivos países y facilitar contactos y oportunidades de negocio, así como identificar otros actores empresariales de República Dominicana que puedan resultar de interés para las partes.