Sanz Lovatón plantea ante la OEA ampliar el uso de inteligencia artificial en las mipymes

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, planteó en Washington que facilitar el acceso de las mipymes a la inteligencia artificial puede ayudarles a reducir costos, mejorar sus operaciones y encontrar nuevos mercados.

Durante un panel celebrado en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el funcionario señaló que las aplicaciones de esta tecnología abarcan desde la gestión de inventarios y la atención al cliente hasta los pagos, la facturación y el comercio electrónico.

La actividad formó parte de su agenda durante la Semana Dominicana en Estados Unidos.

Sanz Lovatón afirmó que el Gobierno impulsa la capacitación de las mipymes para que incorporen esas herramientas a sus actividades cotidianas. Citó como parte de ese esfuerzo la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y el programa de alfabetización RD Inteligente.

Según las cifras expuestas por el ministro, las mipymes representan el 98 % de las empresas del país, generan el 61.6 % del empleo y aportan el 32 % del producto interno bruto. Por su peso en la economía, sostuvo, una mejora en su productividad tendría efectos que irían más allá de los propios negocios.

Participantes del panel

El funcionario también propuso aprovechar la cercanía de República Dominicana con Estados Unidos para desarrollar actividades de mayor valor añadido, mediante la conexión entre talento, tecnología, inversión y mercados.

En el panel participaron Jordan Crenshaw, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y Linda Eddleman, directora ejecutiva de The Trust for the Americas. La conversación fue moderada por María Waleska Álvarez, vicepresidenta del Comité Ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana.

Como parte de su agenda en Washington, Sanz Lovatón asistió además a encuentros sobre comercio, inversión y cooperación económica entre ambos países.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-60909-pm-5ebe14ec.jpeg El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, durante la Semana Dominicana en Estados Unidos 2026. (FOTOGRAFÍA CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-60909-pm-1-6a9ca187.jpeg Participantes en la Semana Dominicana en Estados Unidos 2026. (FOTOGRAFÍOA CEDIDA) ‹ >