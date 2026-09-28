Rosa Ng Báez defiende el comercio chino en el país y dice que aporta a la economía

La presidenta de la Fundación Flor para Todos, Rosa Ng Báez ( FOTO CEDIDA POR EL FESTIVAL DEL MEDIO OTOÑO. )

La presidenta de la Fundación Flor para Todos, Rosa Ng Báez, defendió el papel del comercio chino en la economía dominicana y sostuvo que la presencia de estos negocios ha contribuido a facilitar el acceso de las familias a productos de diversas categorías a precios asequibles.

En ese sentido, cuestionó las percepciones negativas que, según afirmó, se han generado en torno a los comerciantes chinos y llamó a que cualquier proceso relacionado con el cumplimiento de las leyes comerciales se aplique con igualdad, objetividad y sin prejuicios por nacionalidad.

"Los comerciantes chinos no manejamos las aduanas ni participamos en escándalos de corrupción estatal", manifestó, al tiempo que reiteró su llamado a fortalecer la legalidad y la transparencia en el comercio.

Báez se expresó durante un discurso con motivo de la celebración del Festival del Medio Otoño y del 77 aniversario de la fundación de la República Popular China. En la ocasión, afirmó que la comunidad china no representa una carga para el Estado dominicano y destacó la trayectoria de trabajo, autosuficiencia, solidaridad e integración que, según sostuvo, ha caracterizado a este colectivo durante más de 160 años en el país.

Impacto en la comunidad

"Hay aspectos de nuestra convivencia que es importante destacar con orgullo: la comunidad china no representa una carga para el Estado dominicano", expresó la dirigente comunitaria, de acuerdo con una nota de prensa.

Asimismo, resaltó la transformación del Barrio Chino de Santo Domingo en un espacio multicultural donde dominicanos y ciudadanos de distintas nacionalidades desarrollan actividades comerciales y gastronómicas.

"El Barrio Chino caribeño es la prueba viva de que la diversidad nos enriquece y de que, cuando trabajamos unidos, en orden y armonía, todos prosperamos", expresó.

Durante su intervención, Ng Báez también destacó la llegada de nuevas inversiones chinas a distintas zonas del territorio dominicano, incluidas regiones del sur, la frontera y comunidades del interior del país, donde, afirmó, estas iniciativas han contribuido a dinamizar las economías locales y generar empleos.

"Los chinos no hablamos, hacemos", afirmó, al referirse a las acciones de solidaridad impulsadas por organizaciones de la comunidad china en favor de sectores vulnerables del país.

Proyectos futuros

Ng Báez anunció, además, que en los próximos meses se contempla la reconstrucción del parque de la avenida José Martí y el mejoramiento de las calles del Barrio Chino, con miras a recibir el próximo Año Nuevo Chino y fortalecer las actividades culturales y comerciales de este espacio.