RD inicia Semana Dominicana 2026 en Estados Unidos para impulsar el comercio y la inversión

De izquierda a derecha: Leah F. Campos, Francesca Rainieri, Víctor Bisonó, María Isabel Castillo y José Alfredo Rizek, durante la apertura de la Semana Dominicana en los Estados Unidos (Semdom 2026). ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) inició este lunes en Washington, D.C., la XXXIV edición de Semana Dominicana en los Estados Unidos (Semdom 2026), una agenda que reúne a representantes de los sectores público y privado para impulsar el comercio, la inversión y nuevas oportunidades de cooperación entre ambos países.

En esta edición, el país busca ampliar su integración económica con Estados Unidos mediante una agenda que incluye minerales críticos y tierras raras, energía, inteligencia artificial, infraestructura, conectividad aérea y mercados de capitales.

La actividad reúne a funcionarios y empresarios dominicanos con autoridades, organismos multilaterales y empresas estadounidenses, con el propósito de identificar oportunidades de comercio e inversión y ampliar la cooperación bilateral.

Entre los encuentros previstos figuran reuniones con Google, Visa, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Asociación de Comercio Internacional de Washington (WITA), además de representantes de los sectores financiero y jurídico de Estados Unidos.

La apertura se realizó con el tradicional izamiento de la bandera dominicana en la residencia oficial de la embajadora de la República Dominicana en Washington, María Isabel Castillo.

En el acto participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó; la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos; la presidenta de Amchamdr, Francesca Rainieri, y el presidente del Comité de Relaciones Bilaterales de la Cámara, José Alfredo Rizek.

También estuvieron presentes los ministros Eduardo Sanz Lovatón y Joel Santos, la embajadora Mayerlyn Cordero, representante permanente de República Dominicana ante la OEA, además de funcionarios y miembros de la delegación empresarial.

Bisonó definió a Estados Unidos como un socio estratégico de República Dominicana y señaló que Semdom representa una oportunidad para actualizar la agenda bilateral, identificar oportunidades y convertir la relación entre ambos países en resultados concretos.

"Esta Semana Dominicana es una oportunidad para ponernos al día, escucharnos, identificar nuevas oportunidades y seguir convirtiendo esa relación en resultados concretos para nuestros países", afirmó el canciller.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-65258-pm-f37b33d9.jpeg La presidenta de Amchamdr, Francesca Rainieri. (FOTOGRAFÍA CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-65259-pm-f5f706f6.jpeg La embajadora de la República Dominicana en los Estados Unidos, María Isabel Castillo. (FOTOGRAFÍA CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-65259-pm-1-8b2b41e7.jpeg La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos. (FOTOGRAFÍA CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-65301-pm-55f23295.jpeg Participantes de la XXXIV edición de Semana Dominicana en los Estados Unidos. (FOTOGRAFÍA CEDIDA) ‹ >

Francesca Rainieri: buscamos oportunidades de crecimiento conjunto

La presidenta de la Amchamdr, Francesca Rainieri, indicó que el propósito de esta edición es promover el comercio y la inversión, fortalecer los vínculos entre los sectores público y privado e identificar oportunidades de crecimiento conjunto.

Destacó que la República Dominicana es un socio cercano y confiable para los Estados Unidos, apoyado en su proximidad geográfica, los vínculos económicos y humanos entre ambos países y un marco de cooperación construido durante décadas.

"Esa base nos brinda una plataforma sólida para continuar profundizando nuestra relación y generando nuevas oportunidades de beneficio mutuo", resaltó Rainieri.

Agenda diversificada

Mientras, Rizek explicó que la agenda de Semdom 2026 incorpora temas como comercio e inversión, inteligencia artificial y Mipymes, energía, tierras raras y minerales críticos, conectividad aérea, infraestructura, mercados de capitales y nuevas oportunidades de integración económica.

La programación se desarrollará en Washington, D.C. y Nueva York e incluye reuniones con autoridades, organismos multilaterales y empresas.

La embajadora dominicana en Washington, María Isabel Castillo, destacó que, durante sus 34 ediciones, Semana Dominicana se ha convertido en un espacio para fortalecer la confianza y facilitar el diálogo entre ambos países.

De su lado, la embajadora estadounidense en República Dominicana resaltó que la agenda busca proyectar la relación bilateral hacia nuevas áreas, con énfasis en oportunidades para empresas de ambos países, inversión y fortalecimiento de las cadenas de suministro.

Respaldo a Semdom 2026 La Semana Dominicana en los Estados Unidos cuenta con el apoyo de empresas del Círculo Élite de Amchamdr y de otras compañías e instituciones, entre ellas Citi, Grupo Rica, Squire Patton Boggs, INICIA, AES Dominicana, Grupo Humano, HIT Puerto Río Haina, Grupo SID, Grupo Puntacana, Altice, Grupo Estrella, Grupo Viamar, DP World, Claro, Banco Santa Cruz y Cervecería Nacional Dominicana. También, el Banco Popular, Banco BHD, Barrick Pueblo Viejo, Rizek Abogados, OFAR Abogados, Delta, Wako, Costasur, Seguros Reservas, Visa, NAP del Caribe, Russin Vecchi & Heredia Bonetti, Ferdinand Herrera Consultores, Patiño Cáceres, Nigua Free Zone, PIISA Industrial Park, OneMax, Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Almadela, Castillo y Castillo, el CONEP, Primma Valores e Index.