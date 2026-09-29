Puertos, tecnología y conectividad: la nueva agenda marítima de RD

De izquierda a derecha: Ángel Ramos, moderador; Alejandro Campos, director Apordom; Laura de la Cruz, encargada de división jurídica de Anamar; Nelson Arroyo, director de Aduanas; Karsten Paul Windeler, presidente de marítima Dominicana, y Mario Pujols. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

La transformación digital del comercio marítimo, la ampliación anticipada de la infraestructura logística y una mayor coordinación entre el sector público y privado fueron algunos de los principales planteamientos expuestos este martes durante el Primer Foro de Visión Marítima 2026, organizado por la Asociación de Navieros de la República Dominicana.

En el panel "La ruta de cooperación institucional, la visión naviera, portuaria y empresarial", el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, afirmó que la República Dominicana cuenta ya con el marco jurídico necesario para avanzar hacia el uso generalizado de documentación electrónica en el comercio marítimo.

Avances legales y tecnológicos

Arroyo explicó que la Ley 126-12 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, su reglamento y la Ley 5-23 de Comercio Marítimo ofrecen el soporte legal para reconocer la validez de estos documentos.

Destacó que el principal paso pendiente es interconectar la Dirección General de Aduanas (DGA) con las navieras para garantizar la autenticidad, integridad, transparencia y confiabilidad de la documentación electrónica.

El funcionario también señaló los avances para digitalizar el abastecimiento de combustible a embarcaciones de carga. Indicó que la legislación establece exenciones impositivas para estas operaciones y que la DGA trabaja en una plataforma que permitirá conectarse directamente con los proveedores y monitorear variables como volumen, temperatura y despacho sin necesidad de presencia física.

Como parte de ese proceso, mencionó un proyecto piloto con PC Calvo en Punta Cana, que serviría de referencia para la incorporación de otros proveedores.

Industria pide anticiparse al crecimiento

Por su parte, Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), advirtió que si el país aspira a duplicar su economía hacia 2036, debe comenzar desde ahora a preparar la infraestructura marítima, portuaria, terrestre y logística que demandará ese crecimiento.

Planteó que el sistema debe estar preparado para mover mayores volúmenes con eficiencia y costos competitivos, respaldando la meta de despachos en 24 horas o menos, pero sin sacrificar la seguridad, la trazabilidad ni las sanciones frente a incumplimientos.

Pujols también puso el foco en la previsibilidad regulatoria. Consideró necesario evitar cambios que generen incertidumbre para los inversionistas y pidió que el sector privado participe en la elaboración de los reglamentos vinculados con la ley de centros logísticos.

Además, destacó la necesidad de ampliar la conectividad hacia nuevos destinos y frecuencias, así como contar con información más rápida sobre costos, tiempos y eventuales interrupciones de las rutas marítimas.

Visión Prodominicana

En el panel "La visión para el comercio y la competitividad", el director de Prodominicana, Vladimir Pimentel, planteó que la planificación del sector debe concentrarse en un horizonte de aproximadamente 10 años, por ser un período que permite realizar ejercicios de prospectiva con mayor precisión que los escenarios de 20 o 30 años.

Pimentel señaló que los inversionistas que observan al país buscan cada vez más tecnología, conectividad, reducción de tiempos y costos, trazabilidad y resiliencia.

Entre las áreas de inversión que identificó como relevantes para los próximos años citó la manufactura de mayor valor agregado, dispositivos médicos y ciencias de la vida, agroindustria avanzada, tecnologías vinculadas a la energía y los servicios logísticos.

Pero advirtió que el reto no consiste únicamente en construir más infraestructura. "Lo que necesitamos ahora es que traigamos más carga", planteó, al señalar que el crecimiento de los puertos debe estar acompañado por un mayor dinamismo de las importaciones, exportaciones y distribución regional.

También destacó la necesidad de que los puertos estén conectados eficientemente con las zonas productivas y con el transporte terrestre, y de aprovechar la posición del país para ampliar su alcance hacia el Caribe y Centroamérica.

Conclusiones sobre República Dominicana

En medio de los paneles, Fátima Arroyo, especialista senior de Transporte del Banco Mundial, presentó un estudio de comercio y transporte marítimo del Caribe, donde identificó cinco conclusiones clave para la República Dominicana para su aprovechamiento en el sector.

Concluyó que el país cuenta con una posición estratégica excepcional en el Caribe y una diversidad portuaria que constituye un activo esencial para su visión marítima.

A esto se suma la necesidad de convertir la resiliencia en una estrategia operativa y de aprovechar mejor las oportunidades que ofrece la conectividad regional del Caribe.

El análisis también plantea que las mejoras más importantes para el sector no necesariamente dependen de grandes proyectos de infraestructura. Esto coloca el foco en medidas de gestión, coordinación, eficiencia y aprovechamiento de las capacidades existentes para fortalecer la posición de la República Dominicana como plataforma marítima y logística regional.