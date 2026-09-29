La DGII determina más de RD$1,500 millones de pesos en fiscalizaciones a comercios chinos

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha determinado más de 1,500 millones de pesos en ajustes impositivos mediante fiscalizaciones a comercios chinos, informó este martes su titular, Pedro Urrutia, quien aclaró que ese monto no equivale a dinero recaudado y está sujeto a los procesos de defensa de los contribuyentes.

"Una cosa es determinar y otra cosa es cobrar. Son dos cosas diferentes", puntualizó el funcionario, al explicar que las auditorías identifican ajustes con implicaciones tributarias que las empresas pueden recurrir.

"Nosotros no registramos como cobro impositivo lo que determinamos, sino lo que cobramos", reiteró a la prensa tras asistir al evento "Zonas francas, zonas de oportunidades", organizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Agregó que algunos contribuyentes llegan a acuerdos y pagan durante el proceso, sin esperar a que concluyan todas las instancias de reclamación.

Urrutia situó en alrededor de 80 los contribuyentes fiscalizados en ese sector en los últimos dos meses, aunque precisó que las inspecciones abarcan a todos los negocios en los que el sistema identifica inconsistencias, no solo los comercios chinos.

"Sí estamos haciendo muchas en los (comercios) chinos por las formas de trabajo que estamos mirando en ellos", expresó.

Las investigaciones incluyen la forma en que operan los establecimientos, la construcción de sus instalaciones, la identificación de los propietarios y la verificación de los permisos correspondientes.

Según explicó, le llamó la atención "la rapidez" con la que se levantan algunas tiendas de grandes dimensiones. Indicó que, al examinar las empresas que las operan, han encontrado inmuebles que no figuran en sus registros contables o cuya titularidad no está a nombre de quien maneja la tienda.

"Ese activo no está en esa contabilidad", sostuvo.

El director indicó que han realizado algunos cierres por incumplimientos de facturación fiscal, sin dar citas concretas al respecto. Recordó que la reserva de la información tributaria impide identificar públicamente a cada contribuyente investigado.

Facturación electrónica

Urrutia anunció que la DGII prepara un mecanismo para que los pequeños negocios puedan registrarse desde un teléfono móvil en cuatro pasos, vinculados automáticamente con la facturación electrónica, esperando poder alistarlo para octubre.

"Estamos creando un mecanismo de cumplimiento fácil para esos pequeños negocios", afirmó sobre la herramienta.

Respecto a los medianos contribuyentes con plazos vencidos, indicó que el primero de noviembre se cancelará el uso de sus comprobantes fiscales anteriores si no regularizan su situación.

"Pueden seguirlo emitiendo, pero no van a tener ningún valor fiscal para los fines de sus clientes", advirtió.

Para las pequeñas empresas, señaló el 15 de noviembre como el vencimiento de la prórroga de seis meses.

El funcionario planteó que el nuevo mecanismo facilitará el cumplimiento de negocios como los colmados, al simplificar el proceso que actualmente exige ingresar a la página virtual de la DGII.